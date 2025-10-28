¿Por qué comer en Miami se volvió un lujo? El estudio que revela cuánto cuesta salir a cenar

Suscríbete a nuestros canales

Miami vuelve a destacar, pero no precisamente por sus playas o su vida nocturna, sino por el alto costo que representa salir a comer en la ciudad.

Un estudio de Chef’s Pencil, basado en datos de la plataforma Numbeo, situó a Miami en el puesto 71 entre más de 170 ciudades del mundo donde comer en restaurantes de gama media resulta menos asequible para los locales.

El informe compara el precio promedio de una comida de tres platos con el salario neto mensual de cada ciudad. En el caso de Miami, el gasto promedio en un restaurante de rango medio oscila entre 100 y 120 dólares por pareja, lo que representa una cifra significativa considerando que el salario neto mensual promedio es de 4,229 dólares.

En otras palabras, una simple cena puede consumir una parte importante del ingreso mensual de muchos residentes.

Costos elevados en vivienda y servicios golpean aún más el presupuesto

El estudio revela que no solo comer fuera es costoso: el costo de vida general en Miami continúa en ascenso. El alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio en el centro supera los 2,960 dólares mensuales, mientras que un inmueble de tres habitaciones puede alcanzar los 5,140 dólares, posicionando a la ciudad entre las más caras del continente.

A esto se suma que el precio por pie cuadrado en el centro alcanza los 562 dólares, dificultando el acceso a la vivienda propia para la mayoría.

Los gastos básicos tampoco se quedan atrás: Numbeo estima que una familia de cuatro personas necesita más de 5,000 dólares al mes sin incluir renta, y una persona sola gasta alrededor de 1,364 dólares en lo esencial.

Aunque el costo de vida total en Miami es un 14% más bajo que en Seattle, el alquiler es 13.7% más alto, lo que reduce el margen financiero de sus residentes.

Comparativa global y método del estudio

El análisis de Chef’s Pencil incluyó 177 ciudades y se centró en el precio de una comida completa frente al ingreso mensual neto.

Los datos fueron recolectados por más de 860,000 colaboradores en todo el mundo a través de Numbeo, la base de datos colaborativa más grande sobre costo de vida.

Si bien las cifras pueden variar según las diferencias culturales y el tipo de restaurante, los investigadores destacan que estas limitaciones afectan a todas las ciudades por igual, lo que permite una comparación equilibrada.

El resultado final confirma lo que muchos residentes de Miami ya perciben día a día: vivir y salir a comer en la ciudad se ha convertido en un lujo reservado para unos pocos.

Entre alquileres, vivienda, alimentación y servicios, la “Capital del Sol” figura entre las urbes menos accesibles del mundo en relación con la capacidad real de gasto de su población.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube