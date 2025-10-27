Miami bajo alarma sanitaria: USDA retira pollo congelado de la venta por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) emitió una grave alerta sanitaria con el retiro de casi 5 millones de libras de pollo congelado de la marca Hormel. La decisión se tomó tras detectarse la presencia de fragmentos de metal en el producto, un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

La contaminación se originó por una cinta transportadora defectuosa en una planta de Hormel ubicada en Arkansas. Aunque hasta el momento no hay reportes de lesiones, el caso representa un riesgo de cortes o asfixia si el metal es ingerido.

¿Qué productos de pollo congelado están afectados?

Los productos afectados son pechugas y muslos de pollo deshuesados que se distribuyen en cajas de 40 libras. Para identificar los lotes contaminados, se debe buscar el número P-899 dentro del sello de inspección del USDA.

Esta medida de USDA retira pollo congelado afecta sobre todo a la industria alimentaria, en donde estan incluidos hoteles y restaurantes. En el condado de Miami-Dade, los lotes llegaron a hoteles Hilton y Marriott, además de restaurantes en Wynwood y Brickell.

¿Qué medidas de emergencia se han tomado en Florida?

La Asociación de Hoteles de Miami emitió una advertencia este domingo sobre el consumo del producto.

Además, el Departamento de Salud de Florida ya realiza inspecciones aleatorias en establecimientos para detectar los lotes contaminados.

Los lotes afectados también fueron distribuidos a instituciones sensibles como escuelas y hospitales en la zona. Si detecta fragmentos de metal o presenta molestias, se recomienda comunicarse con el USDA (1-888-428-7564) o con Hormel (800-523-4635).

