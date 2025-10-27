Choque entre Duffy y California: el escándalo por licencias de conducir comerciales que puede costar millones

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y la portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, Eva Spiegel, protagonizan un fuerte enfrentamiento por la emisión de licencias de conducir comerciales a no ciudadanos.

Duffy advirtió que está dispuesto a retirar 160 millones de dólares en fondos federales al estado, mientras que California sostiene que cumple plenamente la ley federal.

Durante una entrevista en Sunday Morning Futures de Fox News, Duffy acusó al gobernador Gavin Newsom de ignorar las normas del Departamento de Transporte (DOT) que prohíben otorgar licencias comerciales a inmigrantes sin ciudadanía.

“Estoy a punto de retirar 160 millones de dólares de California”, afirmó. “Y si el estado no corrige esto, también podríamos quitarle la capacidad de emitir licencias comerciales”.

El secretario dijo que una auditoría reciente encontró irregularidades en 25% de las 145 licencias revisadas. Según Duffy, 60.000 inmigrantes sin estatus legal adecuado habrían recibido permisos para conducir camiones de combustible o autobuses escolares, lo que calificó de “una amenaza a la seguridad pública”.

California responde: “Cumplimos con la ley federal”

La portavoz del DMV, Eva Spiegel, rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que el gobierno federal “no tiene una base legítima” para sancionar al estado.

En un comunicado enviado por correo electrónico, explicó que California está cumpliendo con las regulaciones de emergencia que entraron en vigor el 29 de septiembre, las cuales limitan las licencias a titulares de tres tipos de visa específicos.

“Antes, el gobierno federal permitía licencias para solicitantes de asilo y refugiados. Las nuevas normas las restringen, y nosotros las acatamos”, dijo Spiegel.

Añadió que las autoridades estatales verifican el estatus migratorio de cada solicitante mediante una base de datos federal.

El equipo del gobernador Newsom también defendió el historial de seguridad de los conductores con licencia en California, señalando que el estado registra una tasa de accidentes más baja que el promedio nacional y que Texas, el único con más camioneros licenciados.

Conflicto

El conflicto surge tras un operativo del DOT que endureció los requisitos para licencias comerciales luego de tres accidentes fatales atribuidos a conductores inmigrantes.

Duffy sostiene que el problema refleja una falta de control estatal, mientras California insiste en que la amenaza de retirar fondos responde más a una agenda política que a una cuestión legal.

