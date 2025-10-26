Miami ordena revisión de licencias de conducir para conductores que la tramitaron en estas fechas

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del condado de Miami-Dade emitieron un recordatorio importante a los residentes acerca de los requisitos de actualización para ciertos titulares de licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida.

Dariel Fernández, el recaudador de impuestos del condado, utilizó sus redes sociales para subrayar una nueva necesidad de actualización en el registro de votantes según informó El Nuevo Herald.

Fernández colabora activamente con la Supervisora de Elecciones, Alina García, en esta iniciativa. Específicamente, aquellos que recibieron una licencia de conducir o una tarjeta de identificación (ID) nueva o de reemplazo en Florida después del 31 de julio de 2024 deben verificar su estado actual.

Esta medida se considera importante para garantizar que la información de cada votante sea precisa y esté al día en los registros de Miami-Dade.

Esto especialmente ante las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el condado, como las primarias de Hialeah y las elecciones generales de Miami y Miami Beach programadas para noviembre de 2025.

Motivos

El llamado a la acción busca minimizar los errores en los registros electorales y dirige a los ciudadanos a visitar el portal de VoteMiamiDade.gov o a comunicarse directamente con la Oficina del Supervisor de Elecciones para verificar o actualizar su información.

Las oficinas del recaudador de impuestos, por su parte, asumieron el procesamiento de trámites de licencias de conducir y del documento REAL ID, una respuesta directa al caos reportado en los centros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) durante los últimos meses.

Recientemente, Fernández celebró la colaboración con el secretario del tribunal y contralor Juan Fernández-Barquin, la cual permitió la ampliación del acceso a los servicios de licencia durante la Operación Luz Verde.

Esta es una iniciativa que concluyó el 19 de octubre y tenía como objetivo ayudar a los conductores a restablecer licencias suspendidas, a menudo por multas impagas.

Detalles

Para registrarse para votar en el condado de Miami-Dade, los individuos deben cumplir varios criterios fundamentales establecidos por la ley de Florida.

Los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que sean residentes del condado son elegibles. Un aspecto importante de la ley de Florida es que el registro debe completarse al menos 29 días antes de la fecha de la elección en la que el individuo desea participar.

No existe un período mínimo de residencia en el condado, y las personas pueden inscribirse inmediatamente después de obtener su certificado de ciudadanía por naturalización.

Sin embargo, la ley excluye explícitamente a quienes no son ciudadanos estadounidenses, a aquellos declarados mentalmente incapacitados para votar sin haber recuperado su derecho, y a cualquier persona condenada por un delito grave que no haya recuperado sus derechos civiles.

