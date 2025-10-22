Devuelve tu auto usado: California establece una nueva ley y te enseña cómo ejercer el derecho

Suscríbete a nuestros canales

El estado de California ha iniciado una reforma histórica en el comercio automotor con la Ley CARS. Esta nueva normativa, impulsada por el gobernador Newsom, otorgará a los compradores de autos usados un nuevo derecho para devolver su vehículo en los días posteriores a la compra.

La medida, que responde a décadas de denuncias por prácticas abusivas, busca otorgar mayor transparencia, control y alivio al consumidor frente a los concesionarios.

La norma también establece que los concesionarios deben reembolsar el dinero si el cliente ejerce ese derecho.

¿Cómo funciona la nueva ley para devolver vehículos usados?

La ley establece que los compradores de autos usados cuyo precio no supere los $50.000 podrán devolverlos dentro de los tres días siguientes a la compra. Para ejercer este derecho, el vehículo debe estar en condiciones originales, sin daños, y no haber recorrido más de 400 millas.

Los concesionarios tienen permitido cobrar una tarifa de reposición que oscila entre $200 USD y $600 USD. Además, estarán obligados a informar con claridad el costo total de los vehículos, así como cualquier cargo adicional y los productos opcionales ofrecidos.

¿Cuándo entra en vigencia y cuál es el plazo para el reembolso?

La Ley CARS entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026, dando un margen de tiempo a los concesionarios para adaptarse a las nuevas reglas de transparencia. A partir de esa fecha, los consumidores podrán aprovechar el derecho de devolución.

Esta legislación busca aumentar la confianza de los consumidores en el mercado de autos usados y garantizar que las transacciones sean más justas. Los concesionarios también deberán conservar registros de ventas, anuncios y devoluciones durante al menos dos años.

