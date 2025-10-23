USCIS envía notificaciones a solicitantes de asilo con Formulario I-589: así puedes revisar tu correo y cuenta

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que desde los primeros días de octubre de 2025 se ha enviado notificaciones a personas con el Formulario I-589 pendiente. Este formulario es la solicitud oficial para pedir asilo afirmativo ante la agencia.

Los avisos buscan actualizar datos, avanzar procesos y programar citas, por lo que revisarlos a tiempo es esencial. Si presentaste tu I-589 y todavía esperas respuesta, la agencia recomienda revisar tu cuenta y tu buzón esta semana para no perder plazos.

¿Qué tipo de mensaje está enviando USCIS por casos de asilo?

Desde el 1 de octubre, el USCIS ah revisado o y actualizado casos de asilo pendientes en todo el país. Las notificaciones pueden incluir citas de biometría, entrevistas, solicitudes de evidencia (RFE) o confirmaciones de cambio de dirección.

El aviso coincide con la actualización de la página oficial del Formulario I-589, donde se detalla la nueva política de revisión. Adicionalmente, el USCIS actualizó su número oficial de mensajes de texto: las notificaciones legítimas ahora llegan desde 872466 (USAIMM).

¿A quiénes afectan estas nuevas notificaciones del USCIS?

Estas notificaciones afectan principalmente a los solicitantes de asilo que ya enviaron su I-589 y esperan una confirmación, cita de huellas, entrevista o decisión. También afecta a las personas que cambiaron de domicilio recientemente y no han actualizado su dirección.

Las familias recién llegadas que dependen de documentos actualizados para acceder a permisos de trabajo o asistencia legal también deben estar atentas. La agencia enfatiza que cada aviso que emite forma parte del proceso de asilo.

¿Qué pasos debe seguir un solicitante de asilo ahora?

La primera recomendación es revisar tu cuenta en línea en my.uscis.gov y verificar la sección "Case Status" al menos una vez por semana. También se debe mirar el buzón físico, ya que el USCIS todavía envía cartas impresas para avisos importantes.

Si te mudaste, debes actualizar tu dirección presentando el Formulario AR-11 en línea o en papel dentro de los 10 días posteriores al cambio. Por último, la agencia recuerda que ningún agente de USCIS pedirá dinero por teléfono, Zelle o criptomonedas, siempre mantente alerta ante posibles fraudes.

