IRS anuncia ajuste de impuestos para 2026: ¿Cuánto deberás declarar según tu salario?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció las nuevas cifras impositivas para el año fiscal 2026, una medida importante que podría evitar un aumento de las tasas tributarias a pesar de los incrementos salariales nominales.

El organismo ajusta sus escalas anualmente para contrarrestar los efectos de la inflación, garantizando que un contribuyente no salte a un tramo impositivo más alto solo por tener ingresos nominalmente superiores, pero sin mayor poder adquisitivo.

Según el ente, para las declaraciones que se presentarán en abril de 2027, los umbrales de las escalas tributarias subirán aproximadamente 2.7% con respecto al año fiscal 2025.

¿Qué significa este ajuste?

Este ajuste significa que personas con ingresos cercanos al límite superior de su tramo actual en 2025 no pasarán automáticamente a una tasa impositiva más alta si sus ganancias en 2026 superan ese límite por poco.

Incluso, algunos contribuyentes que mantengan el mismo nivel de ingresos podrían ver una reducción en sus impuestos.

Por ejemplo, una persona con $100 000 de ingresos en 2026 pagaría $279 menos en impuestos federales que el año anterior, lo que suma aproximadamente $13 170.

Deducciones

Además de las escalas tributarias, el IRS también aumenta la deducción estándar, la cantidad que los hogares restan de sus ingresos si optan por no detallar sus deducciones.

Para 2026, la deducción estándar subirá un 7.3% con respecto a 2025 para todos los contribuyentes. Los nuevos montos serán de $32 200 para parejas casadas que declaren conjuntamente, $16 100 para contribuyentes solteros y casados que declaren por separado, y $24 150 para cabezas de familia.

El IRS publicó estos nuevos ajustes a pesar de un reciente cierre del Gobierno que forzó la suspensión de actividades de cerca de la mitad de su personal.

