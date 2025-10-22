Visa americana: lo que debes saber sobre los nuevos costos y plazos de pago

Suscríbete a nuestros canales

Solicitar la visa americana de turista (B1/B2) requiere seguir varios pasos clave, pero uno de los más importantes es el pago de la tarifa consular.

Desde el 14 de julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México implementó nuevas modalidades de pago y ajustes en los costos de entrega del documento, con el objetivo de modernizar y agilizar el proceso para los solicitantes.

El costo general de la visa B1/B2 se mantiene en $185 dólares estadounidenses, mientras que los menores de 15 años pueden acceder a una tarifa reducida de $15 dólares, siempre que su padre o tutor mexicano solicite la visa al mismo tiempo o ya cuente con una visa B1/B2 vigente por 10 años.

En este caso, la vigencia del documento se extiende hasta los 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero.

Nuevas formas de pago y costos de entrega

El proceso inicia creando una cuenta en el sitio oficial ais.usvisa-info.com/es-mx/niv, donde el usuario debe elegir entre dos métodos de pago:

Pago en efectivo: imprimiendo la hoja de pago y acudiendo a una sucursal de Scotiabank o BanBajío, donde deberá entregarse el talón correspondiente. Transferencia electrónica (SPEI): enviando el pago desde cualquier banco hacia BanBajío, opción más rápida y sin filas.

Desde el 11 de julio de 2025, los pagos ya no se aceptan en Banamex, de acuerdo con el anuncio oficial.

Además, el costo de la visa ya no incluye la entrega del documento, por lo que los solicitantes deberán elegir entre las siguientes alternativas:

Entrega a domicilio: $400 pesos mexicanos.

Entrega en sucursal DHL: $320 pesos mexicanos.

Entrega gratuita en un CAS (Centro de Atención al Solicitante): disponible en Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana.

Para activar la opción de paquetería, el usuario debe ingresar a su cuenta, seleccionar “solicitud de entrega premium” y pagar el servicio en Scotiabank, BanBajío o vía SPEI.

Tras completar el pago, la confirmación llegará por correo electrónico desde [email protected], generalmente en un plazo de hasta dos días hábiles.

