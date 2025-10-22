TPS para venezolanos en EEUU: ¿Quiénes aplican para la actualización del permiso de trabajo?

Suscríbete a nuestros canales

Ante los constantes cambios en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en EEUU, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció quiénes optan por la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD).

La extensión varía de acuerdo a los documentos. Algunos permisos con vencimiento original en abril de 2025 se prorrogan hasta el 2 de abril de 2026.

Sin embargo, esta extensión de 540 días llega a prolongarse hasta octubre de 2026 para aquellos que renueven a tiempo su solicitud de EAD, un factor importante para la estabilidad de los inmigrantes.

Según publica La Nación, la elegibilidad a esta prórroga depende de requisitos específicos, como la reinscripción oportuna en la extensión de la designación de 2023.

También de la presentación de una solicitud de renovación del EAD antes de las fechas límite, según lo establecido por una orden del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California.

Extensiones

Las extensiones automáticas son las siguientes:

1. EAD emitidos bajo el TPS 2023 (Vencimiento original 2 de abril de 2025):

Extensión automática: Hasta el 2 de abril de 2026.

Reverificación del empleador: Antes del 3 de abril de 2026.

Extensión adicional: Puede ser de hasta 540 días (hasta el 24 de septiembre de 2026) si el beneficiario presenta una renovación a tiempo.

2. EAD emitidos bajo el TPS 2021 (Vencimientos originales 10 de septiembre de 2025, 10 de marzo de 2024 o 9 de septiembre de 2022) que se reinscribieron bajo el aviso del 17 de enero de 2025:

Extensión automática: Hasta el 2 de abril de 2026.

Requisito del empleado: Debe presentar el recibo del Formulario I-821, demostrando reinscripción antes del 14 de septiembre de 2025.

Reverificación del empleador: Antes del 3 de abril de 2026.

Extensión adicional: Puede extenderse hasta 540 días más (hasta el 2 de octubre de 2026) si se presentó una renovación del EAD a tiempo.

3. EAD emitidos bajo el TPS 2021 (Mismas fechas de vencimiento) de quienes NO se reinscribieron bajo el aviso del 17 de enero de 2025:

Extensión automática: Hasta el 7 de noviembre de 2025.

Reverificación del empleador: Antes del 8 de noviembre de 2025.

Riesgo

A pesar de las extensiones otorgadas a través de órdenes judiciales, la terminación del TPS para la designación de 2021 asoma como un riesgo latente para miles de venezolanos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación de la designación original de 2021, una decisión que entra en vigor el 7 de noviembre de 2025.

El tribunal federal de California anuló la intención de poner fin al TPS de la designación de 2023, permitiendo que esta continúe vigente hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, el USCIS advierte que esta fecha final permanece sujeta a la evolución del litigio en curso.

