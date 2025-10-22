Halloween encantado en Utah: el Festival que cada noche transforma miedo en magia familiar

Suscríbete a nuestros canales

Cada año, el Festival Transylvania invita a grandes y chicos a sumergirse en un mundo de imaginación, donde los personajes clásicos de la literatura fantástica se presentan en un ambiente lleno de color y creatividad.

En esta edición, la temática permite a los visitantes recorrer escenarios inspirados en misterios y leyendas que despiertan la curiosidad de toda la familia. Un visitante que asistió con su familia narró su experiencia:

"Disfrutamos esta actividad porque fue muy amigable para la familia. Los tres niños, de entre 8 y 14 años, realmente disfrutaron esta actividad, y nadie, ni siquiera mamá, se asustó. Incluso tenemos un código de descuento para ahorrar $1 en cada boleto para el Festival Transylvania", expresó el visitante.

Según la información disponible en el portal web de Millcreek Gardens, esta celebración busca promover la emoción de creer en la magia, un elemento que conecta generaciones y refuerza la experiencia compartida entre padres e hijos.

La propuesta mezcla entretenimiento y enseñanza, resaltando el valor del asombro como fuente de conexión y disfrute.

Un recorrido lleno de historias a precios accesibles

El creador del evento, Evans, explicó que este año la historia central gira en torno al “fantasma del autor del libro Misterios Mágicos de Transilvania”, un relato que invita a los visitantes a descubrir secretos ocultos y a disfrutar de una narrativa pensada para despertar la imaginación. Evans destacó que el enfoque no busca generar miedo, sino alegría y asombro en cada participante.

La dirección de Millcreek Gardens, donde se realiza el Festival Transylvania, es 3075 East Millcreek Canyon Road, Salt Lake City, Utah. Esta ubicación es accesible en carro y cuenta con estacionamiento para los visitantes.

El costo de los boletos para el Festival Transylvania en Millcreek Gardens es de $9 en días de semana y $12 los fines de semana. Los niños menores de 2 años entran gratis. Los boletos tienen entradas con horarios asignados para evitar aglomeraciones y pueden comprarse en línea o en la puerta. Además, hay un código de descuento “utahsadventurefamily” que permite ahorrar $1 en cada boleto. En el festival también se ofrecen golosinas y comidas a precios accesibles.

Magia disponible hasta finales de octubre

El evento se desarrolla en el tradicional espacio de Millcreek Gardens, un lugar reconocido por su ambiente natural y familiar.

El Festival Transylvania mantiene sus puertas abiertas al público de lunes a sábado por la noche y continuará recibiendo visitantes hasta el 30 de octubre, ofreciendo una alternativa creativa para disfrutar la temporada de otoño.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube