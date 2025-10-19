Halloween a lo grande en Washington D.C.: DMV anuncia actividades hasta el 31 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes del área metropolitana de Washington D.C. preparan sus agendas para aprovechar al máximo la llegada del otoño con una variedad de eventos de temporada, desde paseos espeluznantes hasta festivales gastronómicos y celebraciones familiares.

La región ofrece opciones para todos los intereses, que combinan cultura, diversión y los tradicionales sustos de Halloween gracias a los eventos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y según informó El Tiempo Latino.

Eventos

Quienes buscan emociones fuertes y relatos históricos tienen a su disposición múltiples opciones de recorridos fantasmales en D.C.

Empresas como Fiat Luxe Tours y AmeriGhost organizan paseos nocturnos por locaciones icónicas, como los escalones de El Exorcista y el Cementerio Oak Hill en Georgetown, además de narrar misterios de Capitol Hill que involucran conspiraciones políticas y duelos antiguos.

Para el entretenimiento familiar y de adultos, el Zoológico Nacional Smithsonian programa dos eventos importantes: el Night of the Living Zoo con barra libre, food trucks y shows en vivo, y el Boo at the Zoo, una experiencia diurna para todas las edades con tallado de calabazas y magia.

Virginia

Además de las festividades de Halloween, el área de Virginia ofrece un panorama cultural vibrante con el Ethiopian Fall Festival en Alexandria, que celebra la comunidad con música, danza y gastronomía local a un costo de $10 por adulto.

En un tono más glamuroso, el King and Rye celebra el HallowQueen Drag Brunch, que incluye un concurso de disfraces con premios.

Mientras tanto, Maryland se enfoca en las actividades de granja con el 45.º Annual Pumpkin Festival de Butler’s Orchard, que ofrece laberintos de maíz y paseos en heno.

Otras granjas como Heyser Farms y Summers Farm también invitan a los visitantes a seleccionar sus calabazas, disfrutar de sidra y más de 45 atracciones familiares, asegurando un otoño inolvidable en el DMV.

