Revocación masiva de licencias en EEUU: el DHS cancela documentos con estos errores

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos revocará miles de licencias de conducir emitidas con datos fraudulentos o incompletos, especialmente aquellas que presentan errores de identidad o carecen de nombre completo, como parte de un esfuerzo por fortalecer la seguridad vial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunciaron la medida según informó El Cronista.

La decisión se toma después de detectar que varios estados, incluyendo Nueva York, California y Florida, aprobaron licencias comerciales (CDL) sin verificar adecuadamente la identidad y el estatus migratorio de los solicitantes.

Esta revisión se debe a incidentes como el arresto en una autopista de Oklahoma de un conductor de camión de carga sin estatus legal, quien portaba una licencia a nombre de "No Name Given Anmol".

¿A quiénes se les revocará la licencia?

La decisión afecta principalmente a titulares de licencias comerciales cuyos documentos muestren inconsistencias, como nombres falsos o errores en la base de datos del DMV.

La falta de comprobación del estatus migratorio o de ciudadanía constituye otro motivo importante de anulación. Los conductores con licencias irregulares recibirán notificaciones directas por correo.

El DHS y el Departamento de Transporte (DOT) instan a los conductores a verificar de inmediato que su nombre completo y fecha de nacimiento coincidan con los registros oficiales.

También piden comprobar su estatus migratorio antes de usar o renovar su permiso, pues la información errónea puede llevar a la suspensión o cancelación automática del documento.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



