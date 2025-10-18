Suscríbete a nuestros canales

La pintoresca ciudad costera de Carmel-by-the-Sea está lista para celebrar un momento muy especial este Halloween: ¡su 109 aniversario de incorporación!

Este encantador lugar, famoso por sus casas de cuento de hadas y su vibrante escena artística, conmemora su fundación con un alegre y tradicional desfile comunitario de Halloween, seguido de una fiesta de cumpleaños abierta a todos.

Homenaje a la fundación: un desfile comunitario lleno de magia

Los residentes y visitantes se preparan para unirse a la celebración el 31 de octubre de 2025, la fecha exacta en que la comunidad alcanzó el estatus oficial de ciudad en 1916. Según reporta Secret Los Angeles, cada año, la comunidad honra su fundación con un animado desfile de Halloween.

El desfile no solo conmemora este importante cumpleaños, sino que también realza la atmósfera mágica que caracteriza a Carmel. Carrozas, disfraces creativos y la participación entusiasta de la comunidad garantizan un espectáculo memorable.

Este evento anual simboliza el fuerte espíritu cívico y la rica tradición cultural de la ciudad.

¿Dónde se realizará la fiesta para celebrar la fundación de esta ciudad de California?

Después del desfile, la fiesta se mueve al Parque Davendorf. Según lo que ha compartido Secret San Francisco, familias y amigos se reunirán allí de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. para celebrar un cumpleaños espectacular.

La celebración contará con música en vivo de la banda local Shannon and the Night Divers, además de ofrecer comida y bebida gratis, lo que permitirá a todos disfrutar juntos de la alegría del aniversario de la ciudad.

Más allá del desfile: la tradición de truco o trato en Carmel

La celebración de Halloween en Carmel no sería lo mismo sin la clásica actividad de truco o trato.

Después del desfile, como menciona Visit Carmel-by-the-Sea, los asistentes pueden recorrer las encantadoras tiendas y boutiques de la ciudad pidiendo caramelos.

Este evento es la oportunidad perfecta para disfrutar del famoso encanto de Carmel durante el otoño, cuando sus icónicas "casitas de cuento", muchas de ellas construidas por Hugh Comstock en los años 20, se adornan con decoraciones festivas.

Carmel-by-the-Sea sigue siendo una de las pequeñas ciudades más queridas de California.

La comunidad te invita a unirte a la celebración de su 109 aniversario, resaltando una vez más la importancia de preservar sus tradiciones y el encanto que la ha hecho famosa en todo el mundo.

