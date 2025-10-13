¡Atención, pacientes oncológicos en Texas! Estos son los centros que brindan asistencia gratuita: así puedes agendar una cita

Suscríbete a nuestros canales

El diagnóstico y tratamiento del cáncer son un reto considerable, no solo desde el punto de vista médico, sino también emocional y logístico.

En el condado de Harris, Texas, el Harris Health System ayuda a aliviar esa carga a través de sus Centros de Recursos para el Cáncer, que son puntos clave que brindan apoyo esencial, educación y recursos a los pacientes con cáncer y sus familias, facilitando así la navegación por el complicado sistema de atención.

¿Qué servicios ofrece el Harris Health System en Texas?

Los Centros de Recursos para el Cáncer se enfocan en proporcionar apoyo integral no clínico, asegurando que los pacientes se sientan informados y respaldados, sin costo. Los servicios incluyen:

Orientación al paciente oncológico: Ofrecen una visión general sobre qué esperar durante el tratamiento oncológico, los servicios de apoyo disponibles y los recursos comunitarios.

Educación y literatura: Proporcionan material educativo y recursos de salud sobre el cáncer y temas relacionados con el tratamiento.

Conexión con recursos comunitarios: Ayudan a los pacientes a encontrar apoyo externo, como grupos de apoyo o asistencia financiera.

¿Dónde se encuentran los centros de atención y cómo se agenda una cita para recibir tratamientos médicos?

Los centros de recursos están ubicados en las principales instalaciones oncológicas de Harris Health:

Centro de Recursos para el Cáncer en el Hospital Lyndon B. Johnson: Sala 1E-8, dentro del Centro de Infusión en el primer piso. Puedes llamar al 713-566-4608.

Centro de Recursos para el Cáncer en Smith Clinic: Sala 5C-5101, al lado del Centro de Infusión en el quinto piso. Para consultas, llama al 713-566-3508.

Si necesitas ayuda o tienes preguntas, también puedes enviar un correo electrónico a [email protected].

Los pacientes y sus familias pueden acceder a los recursos directamente, ya sea llamando o visitando los centros durante su horario de atención.

Para programar citas médicas o con especialistas en oncología, generalmente deben comunicarse con el centro de citas para pacientes de Harris Health al 713-526-4243.

¿Existen requisitos para poderse atender en el Harris Health System en Texas?

Aunque los centros de recursos están principalmente enfocados en pacientes oncológicos que están recibiendo tratamiento en Harris Health, también ofrecen servicios de orientación, información y educación para aquellos que están navegando por el sistema.

Para acceder a tratamiento y apoyo financiero en general dentro de Harris Health, los pacientes deben inscribirse en el Programa de Asistencia Financiera de Harris Health, que se basa en sus ingresos y el tamaño de su hogar.

¿Los inmigrantes pueden recibir tratamiento médico en estos centros?

Sí, el Sistema de Salud Harris atiende a todas las personas en el condado de Harris, sin importar su estatus migratorio.

Aunque se solicita información sobre el estado migratorio al aplicar para el Programa de Asistencia Financiera, esto no impide que recibas atención médica o acceso a los Centros de Recursos para el Cáncer.

El enfoque del sistema es brindar atención de calidad a quienes más lo necesitan. Si cumples con los requisitos para la asistencia financiera, podrías ver una reducción significativa en el costo de la atención.

