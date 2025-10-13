Licencia por enfermedad remunerada en Nueva York: así puedes solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York estableció un derecho fundamental para sus ciudadanos. El 3 de abril de 2020, el gobierno firmó una legislación trascendental, garantizando a los trabajadores la Licencia por Enfermedad Remunerada (conocida oficialmente como New York Paid Sick Leave).

Esta medida protege la salud pública y asegura la estabilidad financiera de las familias, permitiendo que el personal tome tiempo libre por enfermedad o por razones de seguridad sin sufrir una pérdida salarial.

Los empleadores en todo el estado ahora asumen la responsabilidad de proveer este beneficio.

¿Quiénes son elegibles para la New York Paid Sick Leave?

Esta ley abarca prácticamente a todos los empleados del sector privado en el estado de Nueva York.

Todos los trabajadores tienen derecho a esta protección, sin importar su industria, ocupación o estatus laboral, ya sea que trabajen a tiempo parcial o estén exentos de pago de horas extras.

El derecho a acumular tiempo libre comenzó el 30 de septiembre de 2020, y los empleados pudieron empezar a usar sus horas acumuladas a partir del 1 de enero de 2021.

Los empleados acumulan este tiempo a una tasa de al menos una hora por cada treinta horas trabajadas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la licencia por enfermedad remunerada en Nueva York?

La ley establece una distinción entre las horas pagadas y no pagadas, dependiendo del tamaño del empleador y sus ingresos netos.

Empleador Cobertura Anual Máxima 100 empleados o más 56 horas de licencia pagada 5 a 99 empleados 40 horas de licencia pagada 0 a 4 empleados (Ingreso Neto > $1 millón) 40 horas de licencia pagada 0 a 4 empleados (Ingreso Neto ≤ $1 millón) 40 horas de licencia no pagada

Los empleadores gestionan el tiempo de licencia siguiendo estas pautas, lo que garantiza que la mayoría de los trabajadores reciban una compensación mientras se recuperan o manejan situaciones críticas.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud?

Los empleados pueden usar su tiempo de Licencia por Enfermedad Remunerada en Nueva York para atender dos tipos de necesidades fundamentales:

Motivos de enfermedad: Esto incluye cuando el empleado o un familiar necesita un diagnóstico, tratamiento o cuidado para una condición médica, o incluso atención preventiva.

Razones de seguridad ("Safe Reasons"): Aquí se refiere a situaciones en las que el empleado o un familiar ha sido víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso u otro delito, y busca ayuda legal, servicios para víctimas, reubicación o cualquier otra medida necesaria para garantizar su seguridad.

Aunque la ley estatal establece los usos permitidos, es importante que el trabajador siga las políticas internas de su empleador en cuanto a la notificación y solicitud del tiempo. Por lo general, los empleadores piden un aviso previo razonable cuando la necesidad de la licencia es previsible.

La ley proporciona a los empleados y sus familias una red de seguridad vital, asegurando que el derecho a la salud y la seguridad se mantenga en el lugar de trabajo.

