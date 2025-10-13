Atento a tu pago en EEUU: ¿Qué día y qué beneficiarios cobrarán el Seguro Social la próxima semana?

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), cuenta con calendarios mensuales que indican los días exactos en los que cada uno de los tipos de beneficiarios pueden recibir su dinero, descubra quiénes cobrarán la semana del 15 al 18 de septiembre.

Recordemos que la SSA proporciona beneficios mensuales a jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes y beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

En este sentido, el Seguro Social opera bajo un calendario fijo que organiza los pagos en tres grandes grupos, basándose en la fecha de nacimiento de cada persona.

Este esquema garantiza un orden y equilibrio para que los beneficiarios sepan cómo funciona todo y cuándo recibirán sus pagos cada mes del año.

Sin embargo, hay que tener presente que este puede sufrir variaciones si dichos días determinados caen durante el finde semana o la celebración de un feriado.

Lo primero que debe saber es que los pagos para los jubilados, sobrevivientes y beneficiarios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) se realizan los días miércoles.

Fecha, beneficiarios y montos de pago SSA

El próximo pago corresponde al miércoles 15 de octubre y el grupo que recibirá el dinero corresponde a aquellos beneficiarios cuyo día de nacimiento está entre el 11 y el 20 de cualquier mes (a partir de 1997).

Ahora, en cuanto al monto que se recibe, este varía dependiendo de factores personales como el historial de ingresos del trabajador, la edad a la que solicitó la jubilación y las contribuciones hechas al sistema.

El beneficio mensual promedio estimado para un trabajador jubilado en 2025 es de aproximadamente $2,006.

- Ahora, la cantidad máxima que se puede recibir actualmente es de $5.108 por mes.

Sin embargo, esta cifra se aplica únicamente a las personas que tuvieron salarios máximos sujetos a impuestos durante al menos 35 años y que retrasaron la solicitud de sus beneficios hasta la edad de 70 años.

Aquellos que se retiran anticipadamente a los 62 años reciben hasta $2.831

En cuanto a los beneficiarios del SSDI, el pago mensual promedio para todos los trabajadores con una incapacidad es de $1,580 por mes.

El monto máximo que un beneficiario puede recibir por SSDI no se publica como una cifra máxima única, ya que se calcula de la misma manera que el beneficio máximo de jubilación, es decir, basado en el historial de ganancias de por vida.

Mientras que, el monto máximo de los beneficios de Seguro Social (SSDI y Jubilación) para un individuo que alcanzó la edad plena de jubilación en 2025 es de $4.018 por mes.

Pero, tiene que tener en cuenta que muy pocos beneficiarios califican para el monto máximo.

Para recibir esta cantidad, la persona debe haber tenido ingresos máximos sujetos a impuestos del Seguro Social durante 35 años o más.

Mientras que, el beneficio promedio mensual actual para sobrevivientes depende del tipo:

Cónyuge sobreviviente de la tercera edad (soltero): $1,832

Cónyuge sobreviviente (madre/padre viudo) con dos hijos elegibles: $3,761

Por último, le adelantamos que el próximo pago del Seguro Social será el miércoles 22 de octubre para las personas que hayan nacido entre el día 21 y 31 de cualquier mes.

