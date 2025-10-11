Beneficiarios SNAP: así cambió el monto de sus pagos en Texas, Florida, California, Nueva York e Illinois por aumento del COLA

Suscríbete a nuestros canales

Con la nueva ronda de pagos de octubre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a lo largo de Estados Unidos (EEUU), ha entrado en vigor el aumento anunciado que rige cuánto dinero recibirán los beneficiaros hasta el próximo octubre de 2027.

Recordemos que cada 1ro de octubre se marca el comienzo del Año Fiscal (AF) 2026 para el gobierno federal.

Por lo que es el momento estándar para la implementación del Ajuste por Costo de Vida (COLA), implementado por del Departamento de Agricultura (USDA), en los 48 estados contiguos (como Illinois y Nueva York) y para Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de EEUU.

Por esta razón, los límites de ingresos y los montos máximos de ayuda mensual subieron en la mayor parte del país, aunque de manera modesta, reflejando los ajustes anuales por costo de vida e inflación.

Además, este se ejecuta de forma automática, los beneficiarios no requieren hacer nada para recibir los nuevos montos, según corresponda su caso.

Los nuevos montos máximos que reciben los beneficiarios SNAP

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1,183

6 personas: $1,421

7 personas: $1,571

8 personas: $1,789

Por cada persona adicional: $218

El beneficio mínimo del SNAP solo aumentará un dólar, de $23 a $24 al mes, para hogares de una o dos personas en la mayoría de los estados.

Claro que algunos estados tienen sus particularidades, por ejemplo; el monto que recibe cada hogar de Nueva York (incluida la Ciudad de Nueva York) se calcula restando el 30% de su ingreso neto del beneficio máximo para el tamaño de su hogar.

Es decir, una persona sola recibirá $298 al mes, seis dólares más que en 2024, mientras que una familia de cuatro pasará de $975 a $994.

Las familias más grandes verán aumentos proporcionales: por ejemplo, un hogar de ocho personas recibirá $1,789, frente a los $1,756 del año fiscal anterior.

Ahora, en lugares como Alaska, Hawái y los territorios de EEUU, los montos son mayores debido al costo más alto de los alimentos.

En este sentido, una familia de cuatro puede recibir entre $1,278 y $1,995, dependiendo de la región.

Recordatorios clave: otros cambios que entraron en vigor e impactan en SNAP

Tenga en cuenta que la nueva legislación establece que los incrementos en los beneficios del SNAP estarán limitados únicamente a la inflación hasta el año 2027, eliminando la posibilidad de revisar la fórmula de cálculo antes de esa fecha.

Además del aumento en los montos máximos, también entraron en vigor otros ajustes federales el 1 de octubre.

Como los cambios en los límites de ingresos y el aumento en las deducciones estándar (como la deducción máxima por gastos de refugio) que también se aplican uniformemente en la mayoría de los estados.

Los límites de ingresos para acceder al SNAP también aumentarán, lo que permitirá que más familias sean elegibles para recibir apoyo.

Es decir, una familia de cuatro podrá ganar hasta $3,483 al mes en ingresos brutos (antes $3,380) o $2,680 en ingresos netos (antes $2,600).

Así mismo, las deducciones estándar también se ajustan ligeramente.

Pasando de $204 a $209 para hogares de hasta tres personas y de $291 a $299 para hogares de seis o más miembros.

