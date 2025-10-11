Doble amenaza climática en EEUU: zonas en alerta por fuertes lluvias y vientos con advertencias de inundación activas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de huracanes 205 en Estados Unidos (EEUUU) podría manifestarse con fuerza en las próximas horas y también en los próximos días, con dos fenómenos climáticos que podrían convertirse en amenazas para varias regiones del país, esto es lo que debes saber.

Tormenta Priscilla: Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado

La tormenta tropical avanza desde el océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de EEUU con un alto contenido de humedad.

Priscilla perdió fuerza, y aunque se prevé que ya no se convertirá en Huracán, se ha señalado que sus remanentes podrían provocar lluvias intensas e inundaciones repentinas durante el fin de semana en varios estados.

Tenga presente que, el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU emitió alertas de inundación para Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, advirtiendo que podría caer la misma cantidad de lluvia que normalmente reciben en todo un año.

Tenga en cuenta que se pronostica que el norte de Arizona será la región más afectada por estas lluvias.

Expertos estiman una caída de entre 2 y 3 pulgadas (5 a 8 centímetros) de agua en Flagstaff y sus alrededores, aunque algunas áreas podrían recibir aún más precipitaciones.

Recuerdan que los aguaceros en paisajes desérticos o zonas urbanas con escasa infraestructura de drenaje se transformen rápidamente en inundaciones peligrosas.

En consecuencia, autoridades locales han desplegado maquinaria pesada en Flagstaff y otras zonas propensas a inundaciones.

También se distribuyen sacos de arena en varios puntos de autoservicio y se están liberando reservas de agua para dar capacidad adicional a los embalses.

Así mismo, deben saber que los meteorólogos estiman que las lluvias provenientes de Priscilla continuarán hasta inicio de la próxima semana.

Aunque el fenómeno ha disminuido su intensidad, la gran cantidad de humedad puede seguir causando problemas, especialmente en zonas montañosas o recientemente incendiadas.

Por esta razón, recomiendan mantenerse informados, no conducir bajo lluvias intensas y evitar acercarse a cauces o arroyos, ya que una crecida repentina puede ocurrir sin aviso previo.

Formación de nor'easter: estados en riesgo

Otro fenómeno, conocido como nor'easter, se manifiesta en el sudeste del país, con amenaza de ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical, lluvias torrenciales y mares peligrosos en la mayor parte de la costa este hasta principios de la próxima semana.

De hecho, las tormentas del nordeste causan tormentas de nieve en invierno, pero pueden ocurrir en cualquier momento del año.

Se estima que esta tormenta causará un gran impacto a medida que se fortalece y avanza hacia el norte.

Puede provocar importantes inundaciones costeras que podrían anegar carreteras y viviendas, además de erosionar las playas, junto con las fuertes lluvias y los vientos potencialmente dañinos.

De hecho, más que un pronóstico, ya causó algunos impactos, ayer aumentó aún más las mareas más altas del mes en algunas zonas del sureste.

Debido a ellos, las autoridades de Charleston, Carolina del Sur, liberaron varios estacionamientos de la ciudad e instaron a los residentes de zonas bajas a mover sus vehículos, ya que el agua del océano fluía hacia tierra.

Se estima que podrían caer hasta 15 cm de lluvia cerca de la costa de Carolina del Norte este fin de semana a partir de hoy, junto con ráfagas de viento de hasta 72 km/h.

La tormenta del noreste también contribuirá a la continua erosión de las playas en los Outer Banks del estado.

Además, podría convertirse en una pesadilla para los viajes aéreos en importantes aeropuertos como Washington, D. C., Nueva York y Boston, con fuertes vientos que probablemente causen retrasos y cancelaciones para el lunes.

En Delaware y Nueva Jersey, particularmente en la parte sur del estado, las inundaciones costeras podrían agravarse lo suficiente como para provocar que algunas carreteras queden intransitables y algunas estructuras se inunden

Se ha anunciado que en Nueva Jersey el estado de emergencia entrará en vigor este sábado por la noche, antes de los peores impactos de la tormenta.

El nivel del agua podría superar los 2,4 metros en Atlantic City, Nueva Jersey, y alcanzar la fase de inundación grave el domingo por la tarde.

Para el domingo y el lunes, se espera un clima disruptivo que se extenderá más al norte, con posibles lluvias de algunos centímetros en el resto de la costa del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra.

Las zonas afectadas por múltiples lluvias torrenciales podrían sufrir inundaciones repentinas localizadas, con posibles ráfagas de viento prolongadas de 64 a 80 km/h.

Es una posibilidad que se produzcan cortes de electricidad debido a que estos fuertes vientos azotan las zonas costeras.

