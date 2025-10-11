USCIS anuncia validez de extensión del TPS para este grupo de venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió nuevas directrices para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) venezolano.

La entidad migratoria precisó en su portal web detalles sobre la validez de los permisos de trabajo (EAD) y las protecciones migratorias, especialmente para quienes solicitaron la extensión del TPS entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025.

La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, detalló las implicaciones de los distintos documentos emitidos por USCIS.

Extensión del TPS

Un grupo de venezolanos que tramitó la extensión de su TPS en las fechas mencionadas, y que posee una Forma I-797 o I-797A, mantiene su estatus de TPS y su protección contra la detención y la deportación hasta el 2 de octubre de 2026.

Esta misma protección aplica a quienes obtuvieron un I-94 con la misma fecha de expiración.

Sin embargo, Ferro enfatizó que obtener solo una Autorización de Empleo (EAD) con vencimiento el 2 de octubre de 2026 garantiza el empleo legal hasta esa fecha, pero no otorga protección frente a la detención o deportación.

Antecedentes

La actualización surge después de que la Corte Suprema estadounidense permitiera la cancelación definitiva de la protección migratoria para cientos de miles de venezolanos el pasado 7 de octubre.

En dicha fecha fueron canceladas las protecciones bajo la designación del TPS 2023 Los beneficiarios del TPS 2021, su estatus y la protección contra la deportación expirarán el 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m.

Recuerde que cualquier información relacionada a su estatus migratorio, debe consultarlo con un abogado especialista.

