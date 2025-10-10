Investigan explosión masiva en Tennessee: reportan múltiples víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Una trágica explosión sacudió una planta de municiones militares en Tennessee, dejando un saldo de varias personas muertas desaparecidas.

El incidente, ocurrido en la mañana de este viernes en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, LLC, generó una respuesta masiva de emergencia y conmocionó a los residentes de la zona, informó The New York Times.

La magnitud del desastre ha sido tal los residentes sintieron el fuerte impacto a kilómetros de distancia y los equipos de rescate no han podido acceder de inmediato al sitio debido al peligro de explosiones secundarias.

¿Qué ocurrió en Tennessee?

El siniestro dejó una escena de devastación, con vehículos humeantes y escombros carbonizados en las instalaciones ubicadas aproximadamente a una hora al suroeste de Nashville, entre los condados de Hickman y Humphreys.

Las familias de los trabajadores desaparecidos se encuentran a la espera de noticias mientras las agencias continúan con las labores de contención y evaluación de los daños.

Confirmación de víctimas y desaparecidos

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, fue el encargado de confirmar el fatal desenlace durante una rueda de prensa.

"Tenemos algunas personas fallecidas, podemos confirmar que hay algunas fallecidas", declaró Davis, sin especificar el número exacto de víctimas mortales.

Adicionalmente, reportes de una filial local de CBS News indican que al menos 19 personas están desaparecidas tras el estallido, lo que mantiene en vilo a sus seres queridos.

El epicentro del desastre

La explosión se registró poco antes de las 8:00 a.m. hora local en la planta de Accurate Energetic Systems, LLC, una empresa que se dedica a la fabricación de explosivos militares y productos especiales para el Departamento de Defensa de EEUU y el mercado industrial.

La gravedad del incidente quedó patente cuando David Stewart de los Servicios de Emergencia del Condado de Hickman indicó que no podían verificar de inmediato "la magnitud de los daños ni de las lesiones".

La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman hizo un llamado urgente para que se evite la zona mientras el personal de emergencia trabaja.

Reacción y devastación en Tennessee

El impacto de la explosión se sintió a gran distancia, incluso en condados vecinos.

Testimonios como el de Gentry Stover, un residente cercano, ilustran la fuerza del estallido: "Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro". Stover relató a The Associated Press que, a los 30 segundos de despertarse, supo que el responsable era el suceso en la planta.

La respuesta de emergencia es vasta, pero el riesgo persistente de detonaciones ha forzado a los rescatistas a mantenerse alejados del área inmediata. Videos aéreos del sitio en Bucksnort muestran un panorama desolador, con poco o nada restante de las instalaciones de la fábrica.

