Curso gratis de inglés en Estados Unidos: así puedes optar al plan de la Universidad de California

Se ha difundido que la Universidad de California (UC), Estados Unidos (EEUU), ha lanzado un nuevo curso gratuito de inglés en línea gratuito, abierto al público en general.

Esta iniciativa busca ofrecer herramientas lingüísticas esenciales para quienes desean mejorar su dominio del idioma inglés, ya sea por motivos laborales, educativos o personales.

Sin embargo, aunque se hace referencia a un curso denominado “Inglés para la vida cotidiana” (English for Everyday Life), este en realidad forma parte de otro -ya establecido- que ha ganado popularidad recientemente, y que se destaca por ser accesible, siempre que no requieras el certificado.

Se trata de Learn English: Beginning Grammar (Aprenda inglés: Gramática Inicial) el cual está destinado a personas que deseen aprender desde cero el idioma lo puedan hacer de manera gratuita, a través de un formato autónomo y flexible.

El cual está disponible en la plataforma de Coursera.

Sobre el curso

Señalan que una de las principales ventajas del curso es que se imparte completamente en línea, lo que permite el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

El contenido está disponible en formato de video, ejercicios interactivos y archivos descargables, y puede seguirse a ritmo propio.

Esta especialización no es un curso único, sino una serie de cursos diseñados para construir tus habilidades paso a paso.

Es una excelente opción para aquellos que buscan el equivalente de un curso de inglés para la "vida cotidiana" con el respaldo de una universidad estadounidense de prestigio.

Este primer curso sienta las bases y es la parte más esencial para la comunicación diaria:

Formas de Palabras y Presente Simple: Aprendes sobre sustantivos, plurales, y el uso del verbo "to be" y otros verbos en presente.

Aprendes sobre sustantivos, plurales, y el uso del verbo "to be" y otros verbos en presente. Preguntas y Tiempos Progresivos: Cubre cómo formular preguntas (con "wh" y sí/no) y cómo usar el presente continuo (o progresivo) para hablar de acciones en curso.

Cubre cómo formular preguntas (con "wh" y sí/no) y cómo usar el presente continuo (o progresivo) para hablar de acciones en curso. Tiempos Futuros y Habilidad: Te enseña a usar estructuras como "to be going to" y el auxiliar "can" para planes y habilidades.

Te enseña a usar estructuras como "to be going to" y el auxiliar "can" para planes y habilidades. Tiempos Pasados: Introduce el pasado simple para narrar experiencias y eventos pasados.

Cursos Adicionales (Variaciones en la Serie)

Dependiendo de la versión de la especialización que inicies, puede incluir módulos enfocados en:

Habilidades de Lectura y Escritura (Reading and Writing Skills): Para mejorar la comprensión de textos sencillos y la capacidad de redactar mensajes y correos cortos.

Para mejorar la comprensión de textos sencillos y la capacidad de redactar mensajes y correos cortos. Habilidades de Conversación (Speaking and Listening Skills): Para practicar la pronunciación, la comprensión auditiva y las interacciones cotidianas.

Cómo inscribirse y acceder gratuitamente

Para empezar a tomar esta especialización de forma gratuita, sigue estos pasos clave en Coursera:

Ve a la página de la especialización en Coursera (busca: "Learn English: Beginning Grammar" de UC Irvine).

Haz clic en el botón "Inscribirse gratis" (Enroll for Free).

Cuando el sistema te pregunte cómo deseas unirte, elige la opción de "Auditar el curso" (Audit the course) o "Acceso al curso completo sin certificado".

Elegir la opción de auditoría te dará acceso a todo el material didáctico, aunque no recibirás una calificación por las tareas calificadas ni el certificado final de la UCI.

