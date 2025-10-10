Mes Rosa en Miami: La Liga Contra el Cáncer te ofrece servicios gratuitos si cumples con estos criterios

Suscríbete a nuestros canales

A propósito del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, es importante que aquellos que viven en Estados Unidos (EEUU) conozcan qué organizaciones ofrecen servicios gratuitos de prevención y detección temprana, esta vez hablaremos de una ONG que se destaca en Miami, Florida.

Se trata de La Liga Contra El Cáncer (The League Against Cancer), la cual es una organización sin fines de lucro con sede en Miami.

Funciona a través de su Centro Médico y una extensa red de médicos voluntarios y hospitales asociados, que brindan sus servicios de manera altruista.

Sus operaciones se financian principalmente mediante donaciones y su gran evento anual, el Telemaratón.

Su misión principal es proporcionar detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer completamente gratuitos a pacientes de bajos recursos en Florida, principalmente que no tienen seguro médico o carecen de medios financieros para pagar su atención.

Servicios que ofrece

Llamada comúnmente como ‘La Liga’, ofrece servicios completos que cubren todas las fases de la atención:

Detección temprana: incluye exámenes clínicos de mama y la realización de mamografías (a menudo mediante jornadas especiales o en su centro).

Su programa de mamografías es dirigida por el Dr. Pedro Vélez.

Diagnóstico: pruebas especializadas como biopsias, ultrasonidos y laboratorios requeridos si la detección arroja resultados sospechosos.

Tratamiento integral: si se confirma el diagnóstico de cáncer, La Liga cubre el tratamiento completo, incluyendo quimioterapia, radioterapia, cirugía y medicamentos.

Apoyo al paciente: servicios sociales, apoyo psicológico, transporte para citas médicas y, en algunos casos, asistencia de enfermería en el hogar.

Criterios a cumplir para obtener la atención gratuita

La elegibilidad se basa estrictamente en la necesidad económica y médica. Para recibir atención gratuita, los pacientes deben:

Residencia: haber establecido residencia legal en Florida.

Necesidad financiera: demostrar carencia de los medios financieros para cubrir los costos de la detección o el tratamiento del cáncer.

Seguro Médico: estar sin seguro médico o tener un seguro que no cubra el tratamiento oncológico.

Tenga presente que el proceso de admisión es riguroso e incluye una entrevista y la presentación de documentación detallada de ingresos, gastos, estados de cuenta bancarios e historial clínico/patológico para ser aprobado por su Comité de Evaluación.

La Liga organiza frecuentemente eventos puntuales en colaboración con el Condado de Miami-Dade y comisionados locales.

Así puedes contactarlos

Para obtener la información más actualizada sobre el proceso de admisión de pacientes o para inscribirte en una jornada de mamografía gratuita, lo mejor es contactarles directamente:

Sitio Web Oficial: https://ligacontraelcancer.org/

Teléfono: se recomienda llamar al (305) 854-4777 (número general de La Liga)

- 305-319-9432 - Administración

- 305-858-8050 - Centro Médico

- 800-792-3320 - Llamada gratuita

Dirección del Centro Médico: 2180 SW 1st St, Miami, FL 33135.

