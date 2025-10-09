Lucha contra el cáncer de mama en Florida: así puede ayudarle el programa de detección temprana del Departamento de Salud

Suscríbete a nuestros canales

En el mes de Mes de la Concientización contra el Cáncer de Mama seguimos visibilizando los programas gubernamentales o de organizaciones en Estados Unidos (EEUU) que trabajan en la prevención y ofrecen servicios gratuitos para la detección temprana, en esta oportunidad hablamos de una importante iniciativa en Florida.

Actualmente, la organización más activa en la lucha contra el cáncer de mama es el Programa de Detección Temprana de Cáncer Cervical y de Mama de Florida (FBCCEDP).

Este programa está asociado con el Departamento de Salud de Florida (DOH), con fondos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y el apoyo de otras organizaciones sin fines de lucro.

EL FBCCEDP ofrece una combinación de servicios gratuitos de detección, prevención y apoyo al paciente en Florida. Recordemos que estos factores conforman el núcleo de las medidas a tomar para detener el aumento de muertes por la enfermedad.

¿Qué ofrece el programa y quiénes son elegibles?

Este programa ofrece los siguientes servicios:

Exámenes gratuitos o de bajo costo: exámenes clínicos de los senos, mamografías, pruebas primarias de VPH y pruebas de Papanicolaou.

Exámenes confidenciales con médicos de confianza y otros proveedores de atención médica de confianza.

Coordinación de atención y navegación para exámenes anormales.

El tratamiento del cáncer de mama y de cuello uterino se puede pagar a través de Medicaid, si califica.

Ahora, para poder acceder, las personas deben tener las siguientes calificaciones:

Las mujeres de cualquier edad con antecedentes personales de cáncer de mama o que hayan completado el tratamiento para el cáncer de cuello uterino invasivo pueden ser elegibles.

Mujeres de 50 a 64 años o mujeres de 40 a 49 años con una madre, hermana, hermano o padre diagnosticado con cáncer de mama también pueden ser elegibles.

Sin seguro o con seguro insuficiente.

No cubierto por Medicaid o Medicare.

En o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza.

Residencia principal es en Florida.

Si tiene dudas, para ver si califica, contacte al departamento de salud de su condado local: RC_CHD_Sitelist_Contact_Numbers_website.pdf.

También puede enviar una solicitud llenando el siguiente formulario: Formulario de devolución de llamada | Departamento de Salud de Florida.

Sobre el programa

El Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino, creado en respuesta a la Ley de Mortalidad por Cáncer de Mama y de Cuello Uterino de 1990; La Ley Pública 101-354 ha financiado el Programa de Detección Temprana del Cáncer de Mama y Cuello Uterino de Florida desde 1994.

Los fondos se administran a través de la Oficina de Salud del Estado y 17 coordinadores regionales principales del departamento de salud del condado administran la prestación de servicios en todo el estado para garantizar el acceso en todo el estado.

Los condados principales son: Brevard, Broward, Duval, Escambia, Gadsden, Hillsborough, Jackson, Leon, Miami-Dade, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Putnam, Sarasota, Seminole y Volusia.

