Despensas gratis en California: el truco que pocos usan para recibir alimentos cada semana

La Asociación del Banco de Alimentos de California anunció que durante octubre de 2025 existen tres formas sencillas de acceder a alimentos sin costo, dirigidas especialmente a personas de bajos recursos o en situación vulnerable.

La Asociación del Banco de Alimentos de California explicó que los residentes tienen tres opciones oficiales para conseguir comida gratuita: llamar al 211, comunicarse con un banco de alimentos o solicitar el programa CalFresh.

Tres formas de acceder a despensas gratis en el Estado Dorado

Llamar al 211: esta línea telefónica está disponible las 24 horas del día y conecta directamente a las personas con despensas gratuitas en su área. Los operadores ayudan a localizar centros de distribución cercanos y ofrecen asesoría personalizada para recibir apoyo inmediato. Hablar con un banco de alimentos: los interesados pueden ingresar al apartado “Nuestros Miembros” en el sitio web de la Asociación del Banco de Alimentos para identificar su centro local y verificar los puntos de entrega disponibles durante octubre. Aplicar al programa CalFresh: quienes califican pueden recibir una tarjeta de beneficios que permite comprar comestibles en tiendas autorizadas. Para más información, el número de contacto es 1-877-847-3663, o puede acudirse directamente a una oficina local de CalFresh.

Quiénes califican para CalFresh y cómo acceder

De acuerdo con BenefitsCal, pueden acceder a CalFresh las personas y familias con ingresos limitados, incluidos ciudadanos, residentes legales y algunos no ciudadanos con estatus migratorio elegible.

Entre los grupos que califican están:

Adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad , incluso con ingresos superiores a los límites regulares.

Migrantes con estatus legal , como portadores de green card , refugiados o asilados.

Quienes tengan estatus de libertad condicional por al menos un año .

Solicitantes o beneficiarios de una visa U o T, así como participantes cubanos o haitianos amparados por programas humanitarios.

Este conjunto de opciones busca garantizar que ninguna familia californiana pase hambre. En palabras de la Asociación del Banco de Alimentos, el compromiso es que cada hogar tenga acceso a despensas gratis y alimentos saludables durante todo el año.

