Estados que más subsidios dan para la renta en Estados Unidos: California lidera la lista

La asistencia federal para la renta es un tema crucial en Estados Unidos, especialmente cuando los precios de la vivienda continúan aumentando.

A medida que la demanda de alquileres se eleva, también lo hace la necesidad de subsidios que ayuden a los inquilinos de bajos ingresos a cubrir sus gastos.

De tal manera, hay estados que ofrecen los mayores subsidios para la renta y los factores que contribuyen a estas cifras.

¿Cuáles estados dan más subsidios para la renta?

California

California se destaca como el estado que más subsidios proporciona a los inquilinos.

En 2024, los inquilinos de bajos ingresos en este estado recibieron un promedio de $ 1604 al mes del gobierno federal. Esta cifra no solo supera el promedio nacional de $ 1067, sino que también refleja la alta demanda y los precios elevados del mercado inmobiliario en áreas como San Francisco y Los Ángeles.

Massachusetts y Nueva York

Massachusetts y Nueva York son otros dos estados que figuran entre los más generosos en términos de asistencia para la renta. Ambos estados tienen mercados de vivienda extremadamente competitivos, lo que ha llevado a un aumento en la necesidad de subsidios.

Guam

La demanda constante de vivienda está en gran parte relacionada con la presencia militar en la isla. Esto ha llevado a un aumento en los precios de la vivienda, y por ende, a la necesidad de subsidios.

En contraste, muchos estados del Medio Oeste y del Sur, como Iowa, Arkansas y Dakota del Sur, ofrecen subsidios significativamente más bajos. Por ejemplo, en Iowa, la asignación promedio fue de solo US$547, casi la mitad del promedio nacional.