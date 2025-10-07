¡Atención, California! Así puedes ahorrar hasta $1.000: averigua si calificas al programa CalABLE

Suscríbete a nuestros canales

El programa CalABLE de California, que busca promover el ahorro y la independencia financiera de las personas con discapacidad, ha puesto de relieve su Tarjeta Prepaga Visa ABLE como una herramienta clave para facilitar la gestión de fondos y gastos calificados.

Este recurso complementa la cuenta de ahorros e inversión CalABLE, brindando a los beneficiarios una flexibilidad y seguridad que antes no tenían, sin arriesgar sus beneficios públicos esenciales.

¿Qué es y para qué sirve la tarjeta prepaga Visa CalABLE?

La Tarjeta Prepaga Visa ABLE es una tarjeta de débito recargable que se vincula directamente a la cuenta CalABLE de un beneficiario, pero no a sus fondos principales, lo que añade una capa de seguridad en caso de fraude o robo.

Según la información proporcionada por el estado de California, la tarjeta es un medio conveniente para acceder rápidamente a los ahorros de la cuenta CalABLE.

Su propósito principal es permitir a los titulares de la cuenta pagar por los "gastos calificados de discapacidad" en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa, tanto en línea como en tiendas físicas.

Los gastos calificados incluyen vivienda, educación, transporte, empleo, asistencia personal y atención médica, entre otros.

La tarjeta facilita el seguimiento de estos gastos, lo cual es crucial para fines de presentación de informes (como al Servicio de Impuestos Internos o la Administración del Seguro Social), ya que permite marcar y clasificar las transacciones como calificadas o no.

¿Quiénes se benefician y cuánto dinero pueden ahorrar?

Los principales beneficiarios son los residentes de California que tienen una discapacidad que comenzó antes de los 26 años (y que se ampliará a 46 años a partir del 1 de enero de 2026, gracias a la Ley de Ajuste de Edad ABLE).

Tanto los titulares de cuentas CalABLE como sus Representantes Legales Autorizados pueden solicitar una tarjeta cada uno.

El mayor beneficio de la cuenta CalABLE, y por ende de los fondos que se cargan a la tarjeta prepaga, es que permite a los beneficiarios ahorrar hasta $10.000 sin que esos ahorros cuenten para el límite de recursos de $2.000 del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Esto ayuda a mantener su elegibilidad para beneficios esenciales como SSI y Medi-Cal/Medicaid. Además, esta protección contra las pruebas de beneficios también se aplica a los fondos de la Tarjeta Prepaga Visa ABLE.

