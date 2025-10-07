Seguridad

Mapas contra el ICE: claves digitales para evadir redadas en tiempo real

Migrantes disponen de al menos tres mapas interactivos para evitar las redadas del ICE.

Por Rosa León
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 08:36 am

Ante el aumento de operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, miles de migrantes usan mapas interactivos para evitar redadas y mantenerse informados.

Estas herramientas digitales se han convertido en sistemas de alerta comunitaria que permiten reportar, consultar y compartir información sobre la presencia de agentes en tiempo real.

Aunque no reemplazan la asesoría legal, los mapas ofrecen datos útiles para tomar decisiones rápidas y protegerse ante situaciones de riesgo.

ICE en el radar: ¿cuáles son los mapas y cómo funcionan?

Actualmente, tres plataformas concentran la atención de migrantes y defensores: el Rastreador de ICE, la Red de Alerta Stop ICE Raids y el mapa People Over Papers. Cada una opera con sistemas distintos, pero comparten el objetivo de informar y prevenir.

El Rastreador de ICE funciona como un mapa colaborativo alimentado por reportes ciudadanos. Los usuarios ingresan ubicación, hora y descripción del operativo.

Luego, el sistema publica un pin en el mapa con detalles sobre la redada, incluyendo tácticas como arrestos masivos, entradas sin orden judicial o vigilancia digital.

Entre las tácticas más reportadas están:

  • Puestos de control cerca de escuelas, iglesias u hospitales
  • Agentes haciéndose pasar por policías locales
  • Entradas a domicilios sin orden judicial
  • Redadas en lugares de trabajo
  • Arrestos masivos
  • Monitoreo digital y vigilancia en redes sociales

Mapas para evedair redadas migratorias: Stop ICE

Por su parte, Stop ICE Raids permite enviar alertas desde cualquier dispositivo sin necesidad de descargar aplicaciones.

A través de su sitio web, los usuarios pueden reportar incidentes y recibir notificaciones sobre operativos en un radio de hasta 1.6 kilómetros.

Según la información compartida por el medio, cualquier persona puede enviar una alerta desde su teléfono móvil, tableta o computadora, ya sea por mensaje de texto o con un solo clic. 

Además la plataforma no almacena datos personales ni información de contacto en sus servidores.

Para usar el mapa, los interesados deben hacer clic a la opción "Enviar Alerta" y le aparecerá en la pantalla la siguiente imagen, donde deberás ingresar la ubicación, poner una descripción de lo que está sucediendo y puedes agregar imágenes. Luego seleccionar "Enviar Ahora" y listo.

People Over Papers: tecnología comunitaria en defensa migrante

La plataforma más reciente, People Over Papers, nació en 2025 como respuesta al endurecimiento de políticas migratorias.

Creada por dos mujeres latinas, Celeste y Kat, el mapa ya supera los 12 millones de usuarios y recibe más de 300,000 visitas diarias.

Su sistema de semáforo clasifica los reportes según el nivel de riesgo: verde (presencia pasiva), amarillo (actividad sospechosa), rojo (redadas activas) y azul (agencias sin capacidad de arresto).

Además, utiliza el método SALUTE para estandarizar los reportes: Tamaño, Actividad, Ubicación, Unidad, Hora y Equipo.

Celeste explica que la información en redes sociales se pierde por el algoritmo, mientras que su plataforma la centraliza y verifica. “Me dicen que no salen de casa sin revisar el mapa. Que les da paz”, afirma.

Seguridad, amenazas y resistencia digital

Aunque el proyecto ha recibido amenazas, sus creadoras continúan trabajando con más de 60 voluntarios. No almacenan datos personales ni lucran con la información. Su meta es proteger a trabajadores, estudiantes y familias migrantes.

