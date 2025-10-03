Búsqueda de detenidos por el ICE en EEUU: conoce la.nueva herramienta de ayuda de esta ONG

Suscríbete a nuestros canales

La organización Proyecto Resurrección (TRP), de Illinois, anunció la apertura de un portal público para rastrear arrestos de ICE en el estado, una iniciativa liderada por la organización y sus aliados que busca brindar asistencia legal y seguridad a las comunidades inmigrantes.

El lanzamiento de este portal responde a la escalada de las operaciones federales en la región, como la reciente "Operation Midway Blitz".

Este nuevo sistema permite a los defensores de inmigrantes documentar y mapear la actividad de ICE en tiempo real en todo el estado según informó Telemundo.

La información puede ser contrastada con el Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS) de ICE, que a menudo presenta demoras críticas de varias horas en la actualización de información sobre personas arrestadas.

¿Quiénes son TRP?

La organización The Resurrection Project va más allá del rastreo; su principal objetivo es apoderar a los inmigrantes y sus familias ofreciéndoles una amplia gama de servicios integrales a través de su Iniciativa de Justicia para Inmigrantes.

Sus abogados y representantes acreditados proporcionan asistencia legal fundamental en áreas como peticiones familiares, renovaciones de DACA, solicitudes de asilo y defensa en audiencias de remoción.

Además, la ONG trabaja en frentes esenciales como el desarrollo de vivienda asequible y el bienestar financiero, reconociendo que la protección de la comunidad requiere tanto la seguridad legal como la estabilidad económica.

Beneficios

El portal de rastreo beneficia directamente a los migrantes y sus familias en Illinois al reducir la incertidumbre y el terror que provocan las detenciones. Al centralizar la información sobre los arrestos, la plataforma garantiza una respuesta rápida de los equipos legales y de apoyo comunitario.

Cuando una familia reporta una detención a la línea directa, los abogados pueden intervenir de forma inmediata para confirmar la ubicación del detenido y comenzar el proceso de defensa legal.

De esta manera, The Resurrection Project no solo expone las acciones de ICE, sino que también fortalece la capacidad de la comunidad para protegerse a sí misma y luchar por la liberación y la justicia de sus seres queridos.

