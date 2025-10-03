Arresto sorpresa en Los Ángeles: ¿Por qué detuvieron a una cineasta latina durante el trámite de su Green Card?

Suscríbete a nuestros canales

Barbara Gomes Marques, cineasta brasileña, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles durante una cita para tramitar su Green Card.

Su esposo denunció que el arresto, argumentado por una supuesta falta migratoria de 2019, se realizó con engaños, separándola de su abogado.

¿Cómo ocurrió la detención en Los Ángeles?

La detención de la cineasta latina ocurrió en el Edificio Federal Edward R. Roybal. Al finalizar su cita, los oficiales pidieron a Gomes Marques, de 38 años, que los acompañara para copiar su pasaporte.

Su esposo, Tucker May, relató a CBS News que esta fue una estrategia para separarla de su abogado y proceder con el arresto.

¿Qué denuncias existen sobre su detención?

El esposo de la inmigrante, Tucker May, denunció que ella pasó una semana en un centro de ICE en California, y fue luego trasladada a Arizona y finalmente a Louisiana.

May aseguró que durante el traslado, Gomes Marques estuvo esposada de manos, pies y cintura, pasó hasta 12 horas sin comida ni agua, y durmió en el suelo.

¿Cuál fue la razón de la detención de la cineasta latina?

La detención de una cineasta latina por agentes del ICE se basó en una supuesta falta a una audiencia migratoria ocurrida en 2019. Su abogado, Marcelo Gondim, sostiene que la cineasta estaba a pocos meses de obtener la residencia gracias a su matrimonio con un ciudadano estadounidense, celebrado en abril de 2025.

Amigos y familiares crearon una campaña en GoFundMe para cubrir gastos legales que superan los $43.000 dólares.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad artística piden la intervención de legisladores para frenar la deportación de la brasileña.

Su esposo, Tucker May, insiste en que no se trata solo de un caso personal. Colegas la describen como una persona solidaria que se había abierto camino en el cine independiente.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube