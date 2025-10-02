Ahorro en la factura de agua: esta ciudad de Florida aprueba un descuento del 10% para miles de residentes

Suscríbete a nuestros canales

Agua será más accesible para ciertos clientes de North Miami Beach Water, tras la aprobación de un plan que contempla reducción en facturas y créditos especiales.

La ciudad de North Miami Beach anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas que busca aliviar los gastos relacionados con el consumo de agua, especialmente en sectores de la población con mayores dificultades económicas. El plan prevé descuentos directos en las facturas y beneficios adicionales que podrán solicitar distintos tipos de clientes.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de la ciudad, entre las disposiciones se encuentra el NMB Water Relief Act, que propone reducciones en el monto total a pagar y alternativas de ahorro para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Al respecto de esta medida, el alcalde Michael Joseph dijo:

"Mientras Miami-Dade está aumentando las tarifas del agua, North Miami Beach lidera con alivios para los propietarios. Sabemos que cada dólar cuenta, y a pesar de la resistencia del condado, nos mantenemos firmes, porque cuando se trata de nuestra comunidad, creemos en levantar a las personas", expresó Joseph.

Descuento en la factura del agua

El proyecto aprobado contempla una rebaja del 10% en la factura de agua, con un límite anual de 150 dólares. Dicho beneficio está destinado principalmente a adultos mayores, veteranos, personas con discapacidad permanente y otros grupos previamente definidos dentro de la normativa.

Anthony Lee Johnson, un veterano discapacitado residente en Miami Gardens, expresó:

"Mi factura de agua varía entre 400 y 600 dólares cada tres meses, lo cual es un peso fuerte considerando que gano alrededor de 3,900 dólares al mes. Este descuento del 10% en la factura significaría un alivio financiero real para mí y mi familia", expresó Lee Johnson.

Incentivo por pago automático

Además del descuento, se autorizó la creación de un crédito único de hasta 50 dólares para los clientes que se registren en el sistema de débito automático de facturas.

Entre los beneficiarios se incluyen los clientes de NMB Water situados en North Miami Beach, Aventura y Sunny Isles Beach.

Si requiere más información puede llamar al teléfono 305-948-2960 o escribir al correo [email protected]

