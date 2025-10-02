La ciudad de Los Ángeles dispone de una app para solicitar servicios gratuitos: disponible en varios idiomas

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles ofrece una variedad de servicios gratuitos a través de la plataforma MyLA311 para todos sus residentes.

La aplicación está disponible para descargar en Google Play Store y Apple App Store, para todo tipo de teléfono inteligente.

Esto permite a los usuarios solicitar servicios y reportar problemas en su dispositivo móvil. La app está disponible en varios idiomas, incluyendo inglés, español, coreano, armenio y chino.

¿Qué servicios tiene la app?

Reportes de comunidad

Los residentes pueden reportar problemas que afectan su vecindario, incluyendo grafitis, baches y luces callejeras que no funcionan.

Recolección de desechos voluminosos

Pueden solicitar la recogida de artículos voluminosos, como muebles y electrodomésticos, que ya no son necesarios. Este servicio ayuda a mantener las calles limpias y libres de desechos.

Servicios de la ciudad

MyLA311 proporciona acceso a una amplia base de datos de servicios de la ciudad, como información sobre adopciones, rescates y cuidado de animales.

También hay consultas sobre reglas y regulaciones de estacionamiento. Además de una sección de respuestas y preguntas sobre diversos servicios gubernamentales.

Los residentes pueden acceder a la plataforma en línea de MyLA311 para enviar solicitudes y obtener información 24/7.

