Contaminación en las costas de Los Ángeles: descubre si tu playa favorita está en la lista negra

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una nueva advertencia sanitaria para los visitantes y residentes que planeen acudir a varias playas locales.

Las autoridades pidieron evitar actividades como nadar, surfear y jugar en el agua debido a que los niveles bacterianos excedieron los estándares estatales de calidad durante los análisis más recientes.

Playas con restricciones por contaminación

La lista incluye varios puntos turísticos de alta concurrencia en el condado de Los Ángeles. Entre ellos destacan:

Ampliación de la calle 40 en Manhattan Beach (100 yardas arriba y abajo de la costa).

Muelle de Manhattan Beach (100 yardas arriba y abajo de la costa).

Playa estatal Leo Carrillo en Malibú (100 yardas alrededor de los baños públicos).

Playa Madres en Marina Del Rey (toda el área de baño).

Muelle de Santa Mónica (100 yardas arriba y abajo de la costa).

Ramírez Creek en Paradise Cove (100 yardas alrededor del arroyo).

Playa Inner Cabrillo en San Pedro (toda la zona de baño).

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el contacto con aguas contaminadas puede provocar infecciones gastrointestinales, de oído, nariz y piel, por lo que recomiendan abstenerse de ingresar al mar en estas áreas hasta nuevo aviso.

Playas que ya fueron despejadas

No todas las noticias son negativas. El Departamento de Salud Pública informó que levantó las restricciones en sectores que ahora cumplen con los estándares de seguridad tras las últimas pruebas de laboratorio. Estas son:

Redondo Beach en Sapphire St.

Playa Nicholas en Malibú.

La dependencia recordó que los residentes pueden consultar la información actualizada sobre la calidad del agua las 24 horas a través de la línea de playas del condado al 1-800-525-5662, así como en el sitio oficial publichealth.lacounty.gov/beach.

