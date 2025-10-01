¡Atención, Nueva York! Aprueban subvenciones para proteger estos sectores del cambio climático

Suscríbete a nuestros canales

La gobernadora Kathy Hochul ha hecho un anuncio emocionante: hay dos nuevas oportunidades de subvenciones que destinarán un total de $26 millones a proyectos clave.

Estos fondos están diseñados para ayudar a combatir los efectos del cambio climático y asegurar la pureza de nuestras fuentes de agua en todo el estado de Nueva York.

Con esto, la administración Hochul reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la resiliencia en el sector agrícola.

La Gobernadora enfatizó que estas son "inversiones inteligentes" que no solo protegerán y mejorarán la calidad del agua, sino que también contribuirán a un Nueva York más limpio y resistente, al mismo tiempo que apoyan la viabilidad económica de la industria agrícola para las generaciones futuras.

Esta financiación proviene del Fondo de Protección Ambiental (EPF) del estado, lo que refuerza las iniciativas para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de Nueva York.

Fondo de $24 millones para la Resiliencia Agrícola (Climate Resilient Farming) en Nueva York

El programa "Climate Resilient Farming Grant Program (CRF)" llega a su novena ronda, ofreciendo $24 millones para asistir a los operadores agrícolas.

El objetivo central consiste en reducir el impacto operativo de las granjas en el medio ambiente y preparar a los productores para los impactos de eventos climáticos extremos, como inundaciones o sequías.

Estos fondos permitirán llevar a cabo proyectos y adquirir equipos que ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al mismo tiempo que promueven la salud del suelo y la calidad del agua.

Las subvenciones se organizan en cuatro categorías principales:

Gestión ganadera: Soluciones para el manejo de residuos y alimentación de precisión que buscan disminuir el metano.

Proyectos diseñados para ayudar a las granjas a enfrentar eventos como inundaciones y sequías. Suelos saludables NY: Prácticas que mejoran la capacidad de retención de agua y la captura de carbono.

Prácticas que mejoran la capacidad de retención de agua y la captura de carbono. Manejo forestal agrícola: Iniciativas que apoyan la plantación de árboles y la gestión forestal para aumentar la captura de carbono.

¿Hasta cuándo se pueden enviar las solicitudes?

Los Distritos de Conservación de Suelos y Agua de los condados pueden presentar solicitudes en nombre de los agricultores. Las propuestas deben enviarse antes de las 5:00 p.m. del 17 de noviembre de 2025.

Nueva York destinará $2 millones para corredores fluviales

Adicionalmente, se asignan $2 millones a través del "Ecosystem Based Management Program - Stream Corridor Management Program".

Este fondo apoya proyectos de conservación de la calidad del agua tanto dentro como fuera de las granjas, enfocándose en la mejora del hábitat de la vida silvestre, la reducción de la erosión y la sedimentación, y el bienestar a largo plazo de los ecosistemas ribereños naturales del estado.

El programa de Nueva York ofrece financiación en cuatro áreas principales:

Restauración de Canales de Corrientes.

Protección de Corredores Fluviales (Implementación de Amortiguadores Ribereños).

Control de Escorrentía de Carreteras y Alcantarillas de Aguas Pluviales.

Divulgación y Educación Pública.

Esta subvención tiene como objetivo proteger la salud de los ríos de Nueva York. Además, los Distritos de Conservación de Suelos y Agua también pueden solicitar estos fondos, y la fecha límite para enviar propuestas es el 8 de diciembre de 2025.

