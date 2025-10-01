¿Cuándo paga TANF en octubre? Consulta el calendario oficial y los montos que recibirás

Suscríbete a nuestros canales

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) es un apoyo financiero para familias de bajos ingresos en Estados Unidos (EEUU).

TANF es una de las principales herramientas de apoyo social. Brinda asistencia con dinero en efectivo a familias de bajos ingresos. El apoyo permite cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda, ropa y servicios públicos.

¿Quiénes son elegibles para recibir beneficios?

Las familias con hijos de 18 años o menos pueden ser parte del programa TANF. Los criterios de elegibilidad se centran en el nivel de ingresos y recursos disponibles.

También se utiliza información sobre el valor de las cosas que la familia posee o paga para determinar si pueden recibir o no el apoyo.

¿Cuándo se realizan los depósitos de TANF en el mes de octubre?

La fecha exacta de los depósitos de TANF en el mes de octubre de 2025 depende por completo del estado de residencia. A diferencia de los beneficios federales, cada estado gestiona su propio programa bajo su propia reglamentación y nombre local.

Para recibir estos pagos de octubre, las familias deben haber cumplido previamente con los requisitos de elegibilidad.

¿Cómo puedo verificar la fecha de pago en mi estado?

Para verificar la fecha exacta de depósito, debes buscar el sitio web oficial del Departamento de Servicios Sociales o el Departamento de Asistencia Pública de tu estado.

También puedes consultar tu tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), ya que el calendario a menudo se publica en el portal en línea asociado a esa tarjeta.

Montos que entrega TANF

El pago promedio en la mayoría de los estados se sitúa cerca de los $399 al mes. Otros estados otorgan los siguientes montos a sus beneficiarios:

Minnesota: Más de $1.300.

Hampshire: Aproximadamente $862.

Alaska: Aproximadamente $821.

California: Aproximadamente $696.

Texas: Aproximadamente $382.

Luisiana: Aproximadamente $188.

Misisipi: Aproximadamente $146.

Para obtener la cifra más precisa para tu caso, debes consultar directamente el sitio web del Departamento de Servicios Sociales o de Servicios Humanos de tu estado de residencia.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube