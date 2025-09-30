Permiso de viaje ESTA para EEUU: te quedarás sin aliento con su astronómico aumento

Suscríbete a nuestros canales

Desde octubre, ciudadanos de los países que forman parte del Programa de Exención de Visas de EEUU deben pagar $40 por el permiso del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Este programa es el que permite estancias de hasta 90 días sin necesidad de visado en los Estados Unidos y que es un documento muy aprovechado por quienes visitan el país.

Según CNN, esta nueva tarifa duplica el costo anterior que era de $21 entró en vigor junto con una serie de incrementos en las tarifas de inmigración gestionadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Vigencia

La ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta que el pasaporte caduque, lo que suceda primero, y es importante que los viajeros la tramiten antes de su viaje si no cuentan con una autorización vigente.

El programa incluye a más de 40 naciones, siendo Chile el único país latinoamericano en la lista, junto a naciones como España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón.

¿Por qué subió de costo?

La subida del costo de la ESTA se debe a que la política migratoria de la CBP requiere aumentos anuales basados en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos.

Esto se realiza aplicando el aumento para el año fiscal 2025, que finalizó este martes 30 de septiembre.

Esto significa que, para el siguiente año fiscal (del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026), es probable que las tarifas vuelvan a subir por la inflación.

Otros incrementos

Además del ESTA, se anunciaron otros incrementos significativos en las tarifas de inmigración que también entraron en vigencia. Entre los aumentos que ya aplica la CBP destacan:

Registro de Llegada/Salida I-94: Sube de $6 a $30 para los viajeros que llegan por frontera terrestre.

Sistema Electrónico de Actualización de Visas (EVUS): Se impone una tarifa de inscripción de $30 a los viajeros procedentes de China.

Ley de Trump

Estos cambios forman parte de la ley pública HR-1, conocida como "One Big Beautiful Bill Act" promulgada por la administración Trump.

Adicionalmente a estos incrementos ya implementados, aún queda pendiente una nueva tarifa: la de integridad de visa.

Esta tarifa es un cargo de $250 que se deberá pagar junto al costo del visado de no inmigrante (para turistas, estudiantes y trabajadores temporales).

