¿Cómo inscribirse en los programas de capacitación de Nueva Jersey sin perder beneficios de desempleo? Los detalles

Nueva Jersey ofrece múltiples programas de capacitación y educación para residentes que buscan dar un giro profesional o mejorar sus competencias en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Sin embargo, el acceso a estos beneficios exige seguir pasos específicos para no perder la elegibilidad, especialmente si se reciben prestaciones por desempleo.

Orientación previa obligatoria

El primer paso para inscribirse en cualquier programa es agendar una cita con un asesor vocacional en un Centro Integral de Empleo One-Stop.

Según el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral del estado, hacerlo por cuenta propia puede resultar en la pérdida automática de la elegibilidad para recibir cobertura de costos de capacitación o de prestaciones vinculadas al seguro de desempleo.

Los asesores vocacionales guían a los solicitantes hacia programas alineados con empleos en demanda, garantizando que el tiempo y los recursos invertidos se traduzcan en mejores oportunidades laborales.

Plataformas de aprendizaje y opciones disponibles

El estado ha puesto en marcha varias herramientas digitales:

NJ Training Explorer : un buscador oficial de programas de capacitación y cursos orientados a sectores con alta demanda en Nueva Jersey.

SkillUp New Jersey: una plataforma gratuita que ofrece acceso a más de 5,000 cursos virtuales en áreas clave, con certificaciones de proveedores reconocidos como Skillsoft.

En paralelo, quienes buscan una experiencia práctica pueden optar por programas de aprendizaje registrados, que combinan clases estructuradas con trabajo remunerado.

Esta modalidad permite “ganar mientras se aprende” y requiere también la aprobación de un asesor de One-Stop.

Servicios en los Centros de Carrera Integral

Los Centros de Empleo One-Stop de Nueva Jersey ofrecen la mayor variedad de servicios para quienes buscan trabajo. Entre ellos destacan:

Asistencia en la búsqueda de empleo.

Apoyo en formación y educación.

Servicios especializados para distintos perfiles de trabajadores.

Salas de recursos equipadas con computadoras, teléfonos y material de consulta.

El acceso a estos programas está diseñado para que los residentes adquieran habilidades actualizadas, encuentren trabajos sostenibles y reduzcan los tiempos de búsqueda laboral.

