Cierre de un canal del puente que conecta a Pensilvania con Nueva Jersey: estos serán los horarios y las fechas

Suscríbete a nuestros canales

Un tramo del puente New Hope-Lambertville presenta un cierre temporal que impacta el tráfico en dirección hacia Nueva Jersey, mientras que el tránsito hacia Pensilvania continúa sin restricciones. Esta acción se realiza en el marco de trabajos de inspección y reparación en la infraestructura del puente que conecta ambos estados.

El carril que une Pensilvania con Nueva Jersey permanecerá cerrado durante ciertos periodos, según comunicaron las autoridades encargadas de la supervisión y mantenimiento del puente. El acceso desde Nueva Jersey hacia Pensilvania no se ha visto afectado y se mantiene completamente abierto.

Motivo y detalles del cierre parcial

Esta medida responde a la necesidad de instalar una plataforma temporal bajo el puente para inspeccionar y posiblemente reparar componentes eléctricos esenciales para la operatividad segura de la estructura.

El cierre afecta solo al carril en dirección a Nueva Jersey durante horas diurnas en días de semana y se prevé que se mantenga por un lapso aproximado de dos semanas.

Durante el cierre parcial, el tráfico en dirección contraria, es decir de Nueva Jersey a Pensilvania, no tendrá interrupciones y el puente permanecerá abierto en ese sentido, así como en las noches y durante los fines de semana para ambos sentidos.

Se aconseja a los conductores planificar rutas alternativas y prever tiempos adicionales en sus desplazamientos durante este periodo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube