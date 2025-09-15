Alaska ofrece un subsidio de desempleo para el invierno: aquí requisitos y montos del beneficio

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Alaska (DOLWD) se ha convertido en un recurso clave para quienes se encuentran sin empleo. El subsidio es un apoyo fundamental, especialmente durante los meses de invierno, cuando el mercado laboral se vuelve estacional.

El monto del subsidio de desempleo en Alaska no es una cifra fija. La cantidad se calcula de manera individual para cada solicitante, basándose en su historial salarial.

La cantidad del pago semanal de desempleo se define según los salarios que la persona haya ganado durante su “período base”, el cual abarca los primeros cuatro trimestres de los últimos cinco completos antes de que se presente la solicitud, así lo indica la página oficial DOLWD.

¿Qué se necesita para acceder al subsidio?

Para ser elegible a este subsidio, la persona debe haber ganado al menos $2.500 en un lapso de tiempo específico, con un mínimo de $250 fuera del trimestre en el que obtuvo la mayor cantidad de ingresos.

La información necesaria para acceder es el Número de Seguro Social, la dirección de su último lugar de trabajo y las fechas de su último empleo.

Para muchos residentes de Alaska, el subsidio de desempleo es un apoyo fundamental. Por esta razón, el DOLWD se ha convertido en un recurso clave en la región y es importante que sus beneficiarios conozcan cuánto dinero se puede recibir.

¿Qué documentos se necesitan para aplicar?

Los empleados federales deben enviar por correo o fax copias de los formularios estándar SF8 y SF50.

Cuando sea posible, deben incluir un Estado de Salidas y Ganancias. El personal exmilitar debe enviar por correo o fax una copia del DD214 miembro 4.

¿De cuánto es el tiempo de espera?

Los Centros de Reclamaciones del Seguro de Desempleo (UI) están experimentando un aumento en el tiempo de espera para hablar con un representante u obtener respuesta de su solicitud.

El horario de los Centros de Reclamaciones del UI es de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., de lunes a viernes. Es importante que los interesados en solicitar este tipo de beneficios tomen en cuenta esta información.

Se le recomienda a quienes necesiten presentar una nueva solicitud, reabrir una existente o consultar el estado que lo gestionen en línea haciendo clic en "Solicitar beneficios del Seguro de Desempleo aquí" arriba.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube