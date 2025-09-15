¡Dinero a la vista! El Seguro Social de EEUU realiza un pago de jubilación este miércoles: revisa si eres beneficiario

Suscríbete a nuestros canales

El próximo miércoles, la Administración del Seguro Social (SSA) realizará un pago para los beneficiarios que se encuentran en el tercer grupo de distribución de beneficios correspondientes a septiembre.

En esta oportunidad el pago está destinado a los trabajadores jubilados que nacieron entre el 11 y el 20 del mes, así lo confirma el calendario publicado en el portal oficial de la SSA.

El último depósito del mes se realizará el cuarto miércoles de septiembre y está destinado a quienes nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Así quedó el calendario de pagos para septiembre.

¿Cómo puedes verificar el estado de tu pago?

Si no recibes el pago del Seguro Social en la fecha esperada, se recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de comunicarse con la agencia.

También puedes verificar el estado de tu beneficio a través de la plataforma en línea My Social Security con tu usuario y contraseña.

El pago promedio de jubilación superó los $2.000 mensuales, mientras que los beneficiarios de SSI recibieron, en promedio, $718.30.

¿Qué se sabe de los pagos adelantados?

El 29 de agosto, se hizo un depósito adelantado a todos los beneficiarios del programa Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El miércoles 3 de septiembre, también se realizó un pago adelantado a quienes reciben beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

Los beneficiarios de la primera ronda de pagos también ya han recibido su abono el pasado miércoles 10 de septiembre.

El calendario oficial indica que habrá otros meses con pagos adelantados de SSI debido a feriados, como en octubre y diciembre. Se les recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas de deposito para programar sus gastos mensuales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube