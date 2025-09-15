Metro de Nueva York con huelga de maquinistas desde el jueves a las 12 de la noche: conozca programa de contingencia para los usuarios

Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) anunció planes de contingencia para el próximo jueves, en caso de que cinco de los principales sindicatos del Long Island Rail Road (LIRR) decidan declararse en huelga y los criticó por no negociar de buena fe.
“La última oferta que recibimos fue hace un año. No diría que eso es necesariamente negociar. Es una oferta: tómala o déjala, eso es todo. Déjennos ir a la huelga”, declaró el presidente de LIRR, Rob Free, en una conferencia de prensa en Penn Station el jueves.
Negociaciones y postura de la MTA
Cinco sindicatos, principalmente los representativos de los maquinistas, están autorizados a iniciar la huelga. La mayoría de los otros sindicatos ya aceptaron un aumento salarial del 9.5% en tres años, pero los sindicatos en conflicto demandan una mejora adicional del 6.5% sin concesiones. La MTA ha señalado falta de disposición para negociar como obstáculo principal.
Medidas para los pasajeros en caso de huelga
El plan de contingencia incluye un servicio limitado de autobuses enlace en días laborables, dirigido a usuarios que no puedan encontrar alternativas para desplazarse. Los buses operarán desde tres estaciones del LIRR hacia puntos estratégicos en Manhattan y aeropuertos, con frecuencia de 10 minutos durante las horas pico en las siguentes estaciones:
- Estación Bellmore (LIRR) al Aeropuerto Howard Beach-JFK (A)
- Estación Hicksville (LIRR) al Punto Mets-Willets (7)
- Estación Ronkonkoma (LIRR) al Punto Mets-Willets (7)
Además, se desplegarán embajadores del cliente en estaciones clave para guiar a los pasajeros hacia rutas alternativas de transporte público.
Sin embargo, la MTA continúa haciendo un llamado a los sindicatos para evitar la huelga y retomar negociaciones, dada la dependencia de aproximadamente 250,000 viajeros diarios en este sistema.
