Declaran inocente a una mujer que secuestró a un niño en Nueva Jersey mientras jugaba: esto consideró el juez

En 2022, una mujer de 25 años en Nueva Jersery raptó a un niño de 4 años por varias horas hasta que fue rescatado por las autoridades, quienes lanzaron una Alerta Amber.

La sospechosa fue identificada como Daishaliz Vélez Fernández. De acuerdo a los reportes oficiales, tomó al niño mientras jugaba en su complejo de apartamentos y lo llevó a Pennsylvania y Delaware.

Aproximadamente unas cincos horas más tarde, el pequeño fue encontrado sano y salvo.

Recientemente, se conoció sobre el veredicto del jurado, quien declararon a Vélez Fernández como inocente.

¿Por qué declararon inocente a la mujer que raptó un niño en Nueva Jersery?

Vélez Fernández fue evaluada por dos médicos que determinaron que estaba mentalmente competente para ser juzgada, pero que sufría de locura en el momento del incidente.

De tal manera, el juez Russell DePersia la declaró no culpable por razón de locura.

Para cerrar el caso, se programó una audiencia para el 17 de noviembre para determinar los próximos pasos en su tratamiento y confinamiento.

Actualmente, la implicada está comprometida civilmente en el Ann Klein Forensic Center, un hospital psiquiátrico en Trenton.

Se conoció que puede estar sujeta a hasta 30 años de supervisión judicial, dependiendo del desenlace del caso.

Próximamente se llevará a cabo una evaluación psiquiátrica post-acuittal para determinar si representa un peligro para sí misma o para otros, lo que influirá en su posible liberación o continuación del confinamiento.

