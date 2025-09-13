¡Horror en Argentina! búsqueda de una joven termina en un macabro hallazgo: detienen a un cómplice del asesino

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como la angustiosa desaparición de una joven, concluyó con un descubrimiento macabro que conmocionó a toda una localidad en Argentina.

El hallazgo del cuerpo de Solange Sanabria Ventura, de apenas 25 años, dejó a su familia, amigos y comunidad sumidos en el dolor y la indignación, exigiendo respuestas y justicia ante un crimen.

Los detalles que emergieron de la investigación pintan un cuadro escalofriante, revelando una tragedia personal que se convirtió en un caso criminal con múltiples aristas.

La denuncia que destapó el horror

Todo se descubrió a raíz de un llamado de emergencia al 911. Los vecinos del segundo piso en Rivadavia 757, en pleno centro de Pilar, alertaron a las autoridades sobre un olor insoportable que emanaba de un departamento.

Al llegar, la policía se encontró con una escena de pesadilla: una bolsa de residuos contenía los restos mutilados de una persona, cuidadosamente envueltos en frazadas y atados con sogas.

La víctima fue identificada como Solange Sanabria Ventura, cuya desaparición había sido reportada el 1 de septiembre.

¿Qué detalles se conocen sobre la detención?

En la misma vivienda, los agentes descubrieron al novio de Solange, Oscar Ángel Benítez, de 26 años.

El hombre, en un aparente intento de quitarse la vida, se estaba cortando un brazo con un serrucho. Fue arrestado de inmediato y trasladado al Hospital Central de Pilar bajo custodia policial.

Tras recibir atención médica, Benítez fue dado de alta y llevado a la SubDDI local, donde quedó detenido para ser interrogado.

Revelan quién fue el cómplice del terrible suceso

La investigación rápidamente arrojó un segundo sospechoso. Horas después del hallazgo, las autoridades detuvieron a Gonzalo Matías Lynch, de 21 años.

Se cree que Lynch ayudó a Benítez a mover el cuerpo de Solange y a encubrir el crimen.

La policía lo encontró en una casa en el barrio Los Troncos, donde habían montado una vigilancia previa. La fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, ha caratulado la causa como femicidio y tentativa de suicidio, y se espera que ambos detenidos sean indagados pronto para esclarecer su participación en los hechos.

Mientras la justicia avanza, en las redes sociales la comunidad llora la partida de Solange. Mensajes de dolor y rabia se multiplicaron, reflejando el profundo impacto que su muerte ha causado.

Familiares y amigos compartieron palabras de despedida y clamores de justicia.

