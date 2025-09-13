Dos PNB implicados en femicidio: estos son los detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

Dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron fueron condenados por el Tribunal Segundo de Juicio del estado Nueva Esparta, por el femicidio agravado de Wilianny del Valle Rojas.

El caso ocurrido en la calle Los Obandos de la urbanización Viento Fresco, sector Los Escudos, municipio Arismendi, durante un compartir en una residencia el pasado mes de mayo del año en curso, fue esclarecido.

Según la investigación realizada tras el crimen, la víctima, quien trabajaba como cajera en un supermercado de la zona, recibió un disparo en el tórax que laceró su corazón. Además, el reporte policial informó que el arma homicida fue una Prietro Beretta Px4, orgánica de la PNB, que estaba asignada a Josmar Alberto Reyes Gómez en funciones de servicio.

Tras el crimen, el funcionario huyó del lugar junto a otro miembro de la PNB y ahora ambos sujetos fueron procesados judicialmente y señalados de responsabilidad en el femicidio.

El tribunal Segundo de Juicio del estado Nueva Esparta declaró culpable a Josmar Alberto Reyes Gómez por los delitos de femicidio agravado y uso indebido de arma orgánica, imponiéndole la pena máxima de 30 años de prisión.

De igual manera, se le dictó la misma condena al otro funcionario implicado como cómplice del crimen.

