Revelan la identidad de las víctimas tras el trágico incendio de autobús en Bolívar: nuevo balance de fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

Tras el devastador incendio de un autobús en la Troncal 10 del estado Bolívar, que cobró la vida de múltiples víctimas, familiares acudieron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Félix para identificar a sus seres queridos.

La tragedia, ocurrida el pasado lunes, dejó un saldo trágico de diez fallecidos y veinte personas heridas, de acuerdo con el parte oficial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.

Las familias, en medio del shock y la desesperación, colaboraron con las autoridades para brindar la información necesaria y proceder con los ritos funerarios y los trámites legales correspondientes.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Troncal 10?

El pasado lunes, 8 de septiembre, aproximadamente a la 1:00 p.m., se reportó un accidente en la Troncal 10, específicamente en el límite entre los municipios Roscio y Padre Chien del estado Bolívar.

Los sobrevivientes del siniestro, como Nelsimar González, ofrecieron testimonios que arrojan luz sobre los últimos momentos antes del incendio.

González relató que el autobús, de tipo Encava, sufrió una posible falla mecánica en las ruedas, lo que provocó su vuelco y el posterior incendio.

"Fue demasiado rápido, una explosión tan grande", comentó. En medio del caos, la mujer se separó de su hija de 11 meses, quien sigue desaparecida, lo que añade una capa más de angustia a la tragedia.

Unas veinte personas resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras de gravedad. La mayoría fueron trasladados a centros asistenciales de Guasipati y, posteriormente, 11 de ellos fueron remitidos a la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar.

Las víctimas identificadas

Los familiares confirmaron la identidad de nueve de los 10 fallecidos.

El proceso fue realizado con la asistencia de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Senamecf, quienes se encargaron de las experticias forenses.

Entre los cadáveres identificados se encuentran:

José Rogelio Anzoátegui (52 años)

Yelitza Lezama (54 años)

Andreína Martínez (31 años)

Marío Salazar (11 años), hijo de Andreína

Hazieli González (11 meses)

Josnaidis Mancilla (19 años)

Carmen Alicia Hernández (76 años) y Yerlitza Duarte (35 años) quienes eran madre e hija

Yelimar Estanga (3 años)

Según información proporcionada por los familiares al Diario Primicia, muchos de los cadáveres fueron identificados por prendas y fotografías, a pesar de las severas quemaduras.

Además, se anunció que aún permanece por identificar un cadáver, que podría pertenecer a Ramón Donato Sánchez Moreno, de 62 años, un ciudadano peruano que residía en el país. Sus hijas podrían llegar durante los siguientes días.

La entrega de los cuerpos se llevará a cabo este sábado, 13 de septiembre, con estricto protocolo.

Las autoridades también informaron del fallecimiento de Mariangelis Delgado, de 28 años, una de las víctimas que se encontraba en el Hospital Ruiz y Páez.

Aunque los sobrevivientes apuntan a una posible falla mecánica, el Cicpc y los expertos forenses recaban evidencias para confirmar la hipótesis. La unidad calcinada, con placas 6O2OA2, está siendo examinada para esclarecer qué originó el violento incendio.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube