Explosión en Maracaibo: anuncian nuevas medidas en este caso que dejó más de 40 personas afectadas

Diversos organismos del país iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la explosión que ocurrió la mañana del jueves 11 de septiembre, en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en el municipio San Francisco de Maracaibo, en el estado Zulia.

Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Luis Caldera, precisando que el Ministerio Público y los Bomberos se encargaran de realizar el proceso de investigación de este lamentable hecho.

En tal sentido, aseguró que instalaron el equipo para hacer las averiguaciones y determinar las causas del siniestro; así como se activó la fase de atención y recuperación de la zona.

Atención para las afectados

En sus delcaraciones, Caldera resaltó que se conformó un equipo médico y alimentación para atender a los perjudicados de la explosión.

“Lo más importante era la vida de las personas, ya tenemos 46 de las 48 personas afectadas directamente en sus casas con tratamientos y seguimientos”, dijo.

Más sobre la explosión

Gracias a la rápida intervención de los equipos de seguridad, se logró contener el fuego, evitando que se propagara a otras áreas y logrando el control total del siniestro.

La zona más afectada fue el sector Lucha y Batalla, donde diversas casas quedaron destruidas.