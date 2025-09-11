Sobrevivientes narran cómo se originó el fatal volcamiento e incendio de un autobús en Bolívar: Cicpc trabaja para identificar a los fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

Parientes de los pasajeros que viajaban a bordo del autobús que volcó y se incendió en el estado Bolívar, el pasado lunes 8 de septiembre, esperan a las afueras de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para conocer la identidad de las personas fallecidas en el siniestro.

El fatal accidente se registró este lunes, 8 de septiembre, en la Troncal 10, entre los municipios Roscio y Padre Chien en Ciudad Guayana.

La tragedia dejó un saldo de nueve fallecidos y unas 18 personas heridas.

De acuerdo con los parientes, desde horas del mediodía de este miércoles, expertos forenses iniciaron las labores para conocer la identidad de las víctimas.

Hablan los parientes de las víctimas

La sobreviviente del siniestro, Nelsimar González, madre de una bebé de 11 meses que continúa desaparecida, relató parte de lo ocurrido al medio Upata Digital. La angustiada mujer aguarda en el lugar con la esperanza de recibir información sobre su hija.

Según el relato de la afectada, el accidente pudo ser causado por una falla mecánica en las ruedas de la unidad. “No sé si se salieron (las ruedas), pero el autobús comenzó a brincar, hasta que volcó”, detallo González.

“En seguida se prendió en candela, casi no hubo chance de nada”, añadió la madrea afligida. “Fue demasiado rápido, una explosión tan grande”, dijo.

Nelsimar explicó que viajaba con cuatro menores de edad, sus dos hijos y dos sobrinos. Ahora, espera conocer qué sucedió con su niña, una bebé de 11 meses, quien está desaprecida.

Desde la sede del Cicpc de San Félix, los dolientes informaron que deben esperar, al menos hasta este viernes, para obtener alguna respuesta sobre sus parientes fallecidos y el proceso que deben seguir.

Piden atención de las autoridades de gobierno

En tal sentido, el ciudadano Dimas Duarte indicó al Diario Primicia que aún esperan a que las autoridades los atiendan, con el fin de brindar datos que permitan reconocer a sus familiares.

“Soy familiar de Carmen Alicia Hernández, mi madre, y Yelitza Alejandra Duarte, mi hermana. Aquí no nos dicen nada concreto, solo nos dicen que hay unos especialistas, pero necesitamos información concreta”, manifestó el ciudadano.

Duarte solicitó la atención de la situación por parte de las autoridades del gobierno local. “Por favor, necesitamos que la gobernadora se aboque a este caso. Nos han hecho una entrevista para que digamos los rasgos de nuestros familiares. Hoy nos han dicho que los especialistas vienen de Caracas y de (Ciudad) Bolívar y que es un proceso que probablemente dure días”.

“Estamos pasando por un gran dolor y queremos respuestas”, manifestó el doliente.

Entre los familiares afectados por la tragedia hay personas provenientes de Upata, el Callao, Ciudad Bolívar, Guasipati y Caracas, quienes deben costear sus gastos, mientras esperan respuestas.

Cifras preliminares del siniestro vial en Bolívar

Según el medio regional, en la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Ruiz y Páez, de Ciudad Bolívar, permanecen los heridos del lamentable suceso.

La cifra preliminar, hasta el momento, es de 9 fallecidos y unos 18 heridos, quienes fueron atendidos inicialmente en dos centros de salud de Guasipati.

Posteriormente, 11 de ellos fueron referidos a la Unidad de Quemados. Se esperan cifras oficiales.

Identifican a los heridos

Tras realizar el levantamiento del accidente, los funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo publicaron un listado con las identidades de las personas heridas y los centros de salud hacia donde los trasladaron.

Entre los heridos identificados se encuentran:

- Yulisme Rodríguez de 32 años.

- Roxana Betancourt, de 19.

- Yeriza flores.

- Maria Delgado, 25 años

- Yorgelismar García, de 13 años.

- Yelitza Flores.

- Muñoz Jonnathan.

- Manuel Antonio.

- Luis Esteban.

- Gregoria Fernández.

- Mariangelina Delgado.

- Ronny Rivas.

- Otros tres niños.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube