¡En imágenes! Restringen el paso en la autopista Caracas - La Guaira: aparotoso accidente deja dos lesionados

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se registró un apartoso accidente de tránsito en la autopista Caracas - La Guaira, dejando un saldo de al menos dos personas heridas.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro.

Heridos en accidente de tránsito

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro ocurrió a las 05:40 de la tarde aproximadamente, a unos metros del segundo viaducto, sentido La Guaira, en la parroquia Sucre, del municipio Libertador, en Caracas.

Asimismo, indicó que el accidente ocurrió tras volcarse dos vehículos tipo carga en la mencionada vía de tránsito.

Asegura Palacios que del accidente, al menos dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta un centro hospitalario por "medios particulares".

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Autoridades investigan

Según lo que informó Palacios, los detalles y causas del siniestro serán investigados por las comisiones de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Tránsito restringido en la autopista Caracas - La Guaira

A través de las redes sociales, el reportero del tránsito Jonathan Quantip, de Traffic Center, reseñó el siniestro de este miércoles.

De acuerdo con Quantip, el tránsito está restringido en ambos sentidos a la altura de El Limón, lugar donde el camión se volcó, por lo que está "completamente restringido el paso".

Señala que el cierre será mientras las autoridades realizan las maniobras correspondientes para retirar los vehículos.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube