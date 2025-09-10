Nuevos detalles sobre asesinato de Iryna Zarutska: revelan prontuario policial del agresor de la joven ucraniana

Suscríbete a nuestros canales

Tras el violento ataque que terminó con la vida de la joven ucraniana Iryna Zarutska, en un vagón del tren ligero de Charlotte, en Carolina del Norte, un nuevo video del hecho permitió conocer mayores detalles.

El violento incidente se registró el pasado 22 de agosto. Según un informe de Fox News, la grabación reveló el estado de temor y desconcierto de la víctima, quien recibió varias puñaladas; mientras que su agresor, huía de la escena.

Autoridades locales y federales calificaron el incidente como un hecho alarmante para la seguridad en los medios de transporte público estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra el responsable del ataque, quien quedó identificado como Decarlos Dejuan Brown Jr., a quien se el acusa por la comisión de un acto resultante en muerte dentro de un sistema de transporte masivo.

Autoridades se pronuncian tras el asesinato de la joven ucraniana

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que el brutal ataque contra Iryna Zarutska en el Charlotte Light Rail fue “un acto vergonzoso que nunca debería ocurrir en Estados Unidos”.

Decarlos Dejuan Brown Jr. Cuenta con un prontuario policial que incluye 14 arrestos previos. Ante la gravedad del ataque y la falta de auxilio por parte de otros viajeros, funcionarios federales y estatales manifestaron la urgencia de políticas más contundentes contra la reincidencia y la violencia en espacios públicos.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que el Departamento de Justicia solicitará la máxima pena prevista para Brown Jr.

Bondi denunció que el ataque fue consecuencia directa de “políticas permisivas con el crimen que anteponen a los criminales por encima de los inocentes”.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal del distrito, Russ Ferguson, explicó que Iryna Zarutska, refugiada ucraniana, será sepultada en Estados Unidos por decisión de su familia.

“Ella amaba América”, dijo Ferguson. El funcionario relató que Zarutska volvía a casa por medio del tren ligero tras su jornada de trabajo, cuando fue violentamente apuñalada por Brown Jr.

El video mostró como los pasajeros se alejaban de Zarutska sin intervenir; la falta de acción avivó el debate sobre la seguridad en el transporte público y la responsabilidad de la ciudadanía ante emergencias.

Trump acusa a gobernadores demócratas: "esa sangre está en sus manos"

Tras el fatal incidente, el presidente Donald Trump movilizó a tropas hacia Washington D.C. y a Los Ángeles, supuestamente, para combatir lo que considera una delincuencia sin control.

Este lunes, el gobierno estadounidense anunció que moverá soldados hacia Chicago; mientras que Trump insinúa que planea hacer lo mismo con Charlotte, Carolina del Norte.

El mandatario acusó al Gobierno demócrata de ese estado de "tener sangre en las manos" tras el ataque contra la ucraniana Iryna Zarutska, en el transporte público.

A su juicio, el incidente demostró que existen altos índices de delincuencia, aunque los datos más recientes del FBI indicaron que la criminalidad de EEUU cayó en 2024 a su nivel más bajo en dos décadas, publicó Telemundo.

En su mensaje sobre el caso de Zarutska en la plataforma Truth Social, Trump opinó que "el responsable fue un criminal de carrera que ya había sido arrestado, pero salió con libertad bajo fianza sin pago en efectivo".

“Esa sangre está en las manos de los demócratas", agregó. Según la publicación del presidente estadounidense, los gobernantes de ese partido "no quieren meter a la gente mala a la cárcel".

“Esta es la imagen de una mujer hermosa y joven que nunca tuvo problemas en la vida, con un futuro magnífico en este país y ahora está muerta, fue asesinada por un monstruo trastornado que andaba suelto después de 14 arrestos previos”, manifestó Donald Trump.

Brown Jr. pasó años en prisión por un caso de allanamiento y robo entre 2015 y 2020. Luego, en septiembre de 2022, fue arrestado de nuevo por una llamada falsa al 911, en la que dijo que tenía problemas mentales y que no lo querían tomar en serio.

El acusado tenía pendiente su próxima cita en tribunales para una evaluación psíquica, mientras se le concedió la libertad bajo fianza, que es un derecho constitucional en EEUU.

Brown Jr. fue arrestado otra vez después del ataque contra Zarutska, e imputado con nuevos cargos criminales por homicidio.

El asesino actuó sin ningún motivo contra Zarutska

Zarutska, de 23 años, había llegado a Estados Unidos hace poco tiempo, como refugiada tras escapar de la guerra en Ucrania.

Autoridades revelaron que el video del ataque contra Zarutska evidenció que ella fue una víctima aleatoria que solamente estaba sentada en el vagón del metro cerca de Brown Jr, informó El Heraldo.

“Atrape a esa chica blanca”, dijo Decarlos Brown Jr. tras asesinar sin ninguna provocación a Iryna Zarutska.

