En video: abuela se enfrenta a mordidas contra un pitbull para defender a su mascota

Una abuela decidió enfrentar a un perro pitbull agresivo para proteger a su pequeña mascota, un terrier llamado Sparky.

La adulta mayor, quien responde al nombre de Shirley Pasamanick, de 70 años de edad, se lanzó contra el pitbull, cuando este atacó a su perrito a las afueras de un supermercado, ubicado en Plaza Tropical, en Orlando, Florida.

De acuerdo con la publicación de El Mañana, el incidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron a un pitbull agresivo, el cual sujetaba al perrito por el cuello y lo arrastraba por el suelo, mientras Pasamanick intentaba separarlo con su bastón.

Sin embargo, ante la fuerza del animal, la mujer recurrió a medidas desesperadas y comenzó a morder al pitbull en el cuello para liberar a su mascota.

El pequeño terrier de la abuelita sobrevivió al ataque con varias lesiones.

Abuela envía un fuerte mensaje a dueños de perros grandes

La adulta mayor relató lo ocurrido durante una entrevista y aprovechó para enviar un mensaje a los dueños de mascotas de gran tamaño.

“Es tu responsabilidad mantener a ese perro atado con la correa, donde tienes control total sobre él. Esa es la responsabilidad del dueño, punto”, manifestó la septuagenaria.

El Servicio de Animales del Condado de Orange inició las investigaciones del caso y documentó las heridas de Sparky. Hasta ahora no se ha revelado la identidad del dueño del pitbull ni posibles sanciones.

Los expertos en comportamiento animal señalaron que factores como entrenamiento, socialización y control del dueño son determinantes en la conducta de los perros.

Estudios sobre pitbulls destacan que estos perros poseen una mordida de gran fuerza y resistencia, con tendencia a no soltar a la presa una vez que muerden.

Más de 4.5 millones de mordeduras de perros al año

De acuerdo con la firma Wagner Reese, de Indiana, en Estados Unidos se presentan más de 4.5 millones de mordeduras de perros al año, y unas 800 mil de estas situaciones necesitan atención médica.

Los niños representan, aproximadamente, 50% de las víctimas, mientras que los hombres están involucrados en 54% de los ataques fatales.

Las razas de perros como pitbulls, rottweilers, bulldogs americanos y bullmastiffs son responsables de la mayoría de los ataques fatales. Los machos no castrados tienen 2.5 veces más probabilidades de morder.

Las lesiones típicas incluyen perforaciones en las manos y los brazos, que a menudo requieren tratamiento médico, cirugía reconstructiva o rehabilitación.

