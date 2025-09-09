Operativos Cicpc: la banda que desvalijaba viviendas incluía a dos adolescentes en su grupo criminal

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron desmantelar una banda que se dedicaba a desvalijar viviendas.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló los detalles del procedimiento.

Cae banda que desvalijaba viviendas

De acuerdo con el reporte, agentes de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maturín lograron la detención de cuatro delincuentes.



El procedimiento policial se llevó a cabo en el sector Villas del Chaparral, calle B, parroquia Boquerón, en el municipio Maturín.

Los aprehendidos fueron identificados como José Armando Rondón Reyes (19) y tres jóvenes de 16 y 17 años, precisó el titular del Cicpc.



Por medio de las investigaciones de campo y experticias técnico-científicas, se determinó que los detenidos esperaban a que los residentes salieran de sus hogares para ingresar y sustraer objetos de valor.

El propósito de los hurtos era la comercialización de los bienes para obtener un beneficio económico ilícito.



Durante el procedimiento, los pesquisas del Cicpc lograron recuperar varios de los objetos de valor pertenecientes a sus víctimas.

